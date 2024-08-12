巴黎奧運｜Noah Lyles奧運冠軍戴哪隻手錶？戴Omega跑出奪下金牌

2024巴黎奧運田徑100米項目，美國短跑好手Noah Lyles跑出9.79 秒，成功以0.005秒千分之一的差距拿下金牌，同時也成為美國繼雅典奧運後，二十年首位拿下100米項目的選手，賽後Noah Lyles比出《龍珠》的龜派氣功波姿勢，來慶祝勝利。



而不知道眼尖的朋友們有沒有發現，Noah Lyles比賽時竟還帶著一款手錶？而這款錶還不是一般紀錄運動表現的電子錶，是要價10萬以上的Omega特殊錶款。

Noah Lyles比賽時竟還帶著一款手錶？而這款錶還不是一般紀錄運動表現的電子錶，是要價10萬以上的Omega特殊錶款。（IG@paris2024）

Noah Lyles戴Omega腕錶奪下金牌

Noah Lyles向來以高調作風聞名，日前還嗆聲NBA冠軍不能自稱是世界冠軍，引發不小的討論。而日前參加2024巴黎奧運的他，在男子田徑100米項目中，成功以9.79秒奪下金牌，成為美國近二十年來首位在短跑100米拿下金牌的選手。

在一般的競速賽跑賽事中，照理說選手會將身上一切重物或是影響活動的物品拿掉，但Noah Lyles除了之前把遊戲王卡片放在衣服裡比賽以外，這次他竟然還配戴瑞士奢華鐘錶品牌Omega的腕錶跑步。

最佳品牌大使

身為Omega的品牌大使，Noah Lyles配戴的是超霸系列中的月之暗面腕錶，除了運用頂尖材質與工藝打造以外，月之暗面腕錶系列最著名的就屬以月球背面為主題的表面，上頭還有阿波羅8號火箭為造型的錶針，細節相當非凡。雖然不確定Noah Lyles的是哪種錶帶，但月之暗面腕錶的價格一率都要價10萬以上，身為品牌大使的 Noah Lyles可能戴的是近12萬的版本。

在奧運賽事上配戴，竟然還跑出奪下金牌Noah Lyles這番操作對於Omega來說，是相當有誠意的品牌大使吧？

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