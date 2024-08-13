曼城改鞋店重新定義Blokecore風格　舊波Boot換皮鞋底成新時尚？

【UMBRO／Sneaker Pharm／Blokecore／改鞋】隨著Blokecore造型繼續在時尚界發酵，近期整個足球穿搭文化慢慢開始由入門級的舊波衫遷移到復古足球鞋上，不過對於專門為草場而設計的足球釘鞋來說，確實不能在日常平地上行走，亦難以配襯。最近UMBRO要員邀請曼城改鞋店Sneaker Pharm合作，嘗試將二十七年前UMBRO舊波Boot拆去釘底，換上皮鞋鞋底，驚訝地重塑成高質量和時尚感。



Sneaker Pharm改裝換皮鞋底的UMBRO Elite SG Pelé（IG@sneakerpharm）

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這次UMBRO的獨立企劃由品牌全球社交媒體主任James Bradley Griffiths所策劃，雖然還未得悉UMBRO將來會否確實推出官方版本，但這對「One-Off」測試Sample卻非常吸引眼球，整個改造過程全交由曼城改鞋店Sneaker Pharm處理，而鞋履基礎選用1997年球皇比利御用UMBRO Elite SG作為軸心，Sneaker Pharm華裔主理人Vincent Tao將釘底去除，重新添加鋸齒皮革包邊，鞋底注入Vibram Montagna Lug橡膠狗牙底並以釘子連結鎖定，前方鞋帶也注入流蘇皮革點綴。

UMBRO Elite SG Pelé廣告（IG@jamesgriffiths_）

於2019年由Vincent Tao創立的Sneaker Pharm，是曼徹斯特市中第一家鞋履修補店，至今已經專業處理超過20,000多對不同鞋履，亦基於這次與UMBRO合作足球波Boot特別項目，令Vincent Tao對足球靴換底創作產生很大興趣，現在Sneaker Pharm現已開放為顧客定製換底足球靴，將本在綠茵場上的退役足球鞋賦予全新時尚生命。

鞋履修補店Sneaker Pharm（Sneaker Pharm）

英國Sneaker Pharm以外，其實遠在美國新澤西州的一名獨立設計師Samuel Falzone也有專門創作「舊鞋新底」單品，他改良的品牌如Nike、Jordan、Oakley與Birkenstock等，同樣選用舊款運動鞋作為改裝軸心，無論跑鞋、高爾夫球鞋、登山鞋或籃球鞋都成為他的二創靈感，本季Samuel Falzone更着眼於Nike波Boot系列，當中的Nike Total 90作品絕對是各千禧年代球迷的回憶。

Nike Total 90 by Samuel Falzone系列：

Nike Total 90 LASER II by Samuel Falzone（IG@samuelfalzone）

Nike Total 90 by Samuel Falzone（IG@samuelfalzone）

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Nike Tiempo by Samuel Falzone系列：

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加上Nike早前已預告將會在2025春夏季度，重新復刻2004年經典巴西「重炮手」卡路士（Roberto Carlos）御用戰靴Nike Total 90 III SP的平底版本，難道足球鞋將會成為來年Blokecore文化中不可或缺的單品之一。

不過，如要追溯足球鞋面結合皮鞋底在時尚領域出現，其實早在2022年時裝品牌BOTTER已經利用足球鞋大玩皮鞋底概念，但當時設於卻絕非解拆鞋底再注入新底，而是直接把釘鞋壓到皮鞋底之上，雖然在時裝角度上，此作品所散發的的突破性相當高，但配襯容易性卻見人見智。

BOTTER x adidas Predator系列：

BOTTER x Reebok系列：

BOTTER足球鞋系列：