Satisfy聯乘HOKA顛覆傳統越野跑鞋　Gorpcore時尚與運動元素兼備

【Satisfy／HOKA／越野跑／聯乘】一直以來在傳統跑山鞋履文化當中，時尚元素好像不會佔有任何位置，直至近年Gorpcore穿搭熱潮萌芽，不少機能戶外品牌漸漸成為時裝設計師的聯名對象，不過這些產品在設計比重上均以時裝性為主，甚少設計出專業級行山作品。直至2015年Satisfy出現，這個法國品牌完全顛覆以往舊式越野跑文化的視覺呈現，近日再度與HOKA合作推出全新聯名鞋款Mafate Speed 4 Lite STSFY。



HOKA Mafate Speed 4 Lite STSFY（HOKA）

HOKA Mafate Speed 4 Lite STSFY（HOKA）

於是次企劃之中，兩大單位利用HOKA力推鞋作Mafate Speed 4作為創作藍本，保留提升緩震力ProFly中底與抓地腳感Vibram Megagrip鞋底，鞋身方面採用TPU透明物料，有效減輕重量及支撐流線型腳掌，鞋帶改用1.5mm反光鞋繩與快速綁帶系統增加鎖定包腳感，配合同樣利用3M素材移植到鞋頭、外側與鞋踭手抽帶的品牌字樣與標記，讓跑手在漆黑中亦備有安全感，兩種配色的靈感同樣源自越野山徑，包括代表硫磺的Sulfur與泥土Rubber。

HOKA Mafate Speed 4 Lite STSFY（HOKA）

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HOKA Mafate Speed 4 Lite STSFY（HOKA）

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Satisfy多年來也跟不少品牌進行聯乘，包括Crocs、Norda、OUR LEGACY WORK SHOP與Oakley等，直至2023年11月首度與HOKA設計出Clifton LS SATISFY即成為越野跑者爭相追捧的作品並快速售罄，半年後直至近期雙方決定再下一城。

HOKA Clifton LS SATISFY（HOKA）

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HOKA Clifton LS SATISFY（HOKA）

具前瞻突破思維的Satisfy，與通常只注重功能的運動品牌不一樣，除考慮功能性外也著重美觀度，當中創辦人Brice Partouche就是品牌重要靈魂人物，透過各種創新科技作招徠，如PeaceShell及MothTech等獨家研製物料，並在運動產品設計中融入個人對時尚文化的理解，近年成為Outdoor界中脫穎而出的炙手可熱運動單位。

Satisfy創辦人Brice Partouche（IG@bricepartouche）

Brice Partouche在還未創立Satisfy之前，因父親擁有牛仔品牌所致，耳濡目染之下，對時尚美學與設計有基礎理解，加上自細經常與父親一起到跳蚤市場選料，從而了解到復古服裝文化，直至8歲開始接觸音樂，Brice Partouche更愛上了鑽研樂團服裝的興趣，期後更先後自定創辦了滑板品牌Biscuit與牛仔褲品牌April77，無獨有偶各方面均帶有叛逆基因，就算是現在Satisfy的設計要滲透着不少滑板洗水破爛與樂隊扎染設定。

Satisfy滲透不少滑板洗水破爛與樂隊扎染設定（Satisfy）

Satisfy滲透不少滑板洗水破爛與樂隊扎染設定（Satisfy）

直至2014年Brice Partouche開始沉迷跑步運動，每天早上都會跑進森林，當持之以恆地重覆地跑更讓他愈來愈上癮，Satisfy之名也因為跑步後得到確切的滿足感覺而萌生，在這一年間，善於創作的Brice Partouche每次在跑步時候，腦裡都會浮現自己設計跑服的草圖，然而這一刻Satisfy就在無形中誕生了。

Brice Partouche成為一名跑者（IG@bricepartouche）

Satisfy獨家研製物料（Satisfy）

現在Brice Partouche除了是Satisfy主腦之外，亦擔任品牌的首席設計師與測試員，加上成為了一名跑者後，Satisfy的出品定必經歷了反覆測試才出產，所以絕對是當今功能與時尚兼備的焦點單位。