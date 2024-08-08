北歐新星Rolf Ekroth不一樣背境　由啤牌變服裝紙樣時裝設計之路

【Rolf Ekroth／CPHFW／時裝周】近日舉行的哥本哈根時裝周（Copenhagen Fashion Week），當然不算是最熱門的時尚盛事，但因不少新晉北歐品牌參與，是新星初亮相鍛鍊的好機會。除了早前介紹過的丹麥兄妹檔品牌(di)vision外，亦有位擁有時尚界最不尋常背景的設計師Rolf Ekroth發佈2025春夏系列，利用獨有時尚觸覺，透過拼貼技藝帶來別具新鮮感的衣飾。



相信大家對於Rolf Ekroth這名字感到陌生，品牌成立只有短短四年時間，2020年疫情期間Rolf Ekroth才正式推出同名品牌，其設計理念秉承北歐人對保育地球的理念，作為一個永續時尚品牌，致力創作適合各種體型的中性服裝，從而促進時尚包容性同時減少過度浪費。

Rolf Ekroth 2025春夏系列（Rolf Ekroth）

Rolf Ekroth 2025春夏系列（Rolf Ekroth）

Rolf Ekroth 2025春夏系列（Rolf Ekroth）

在Rolf Ekroth 2025春夏系列，延續不分性別的大前提下，造型輪廓偏向闊身，更迎來了不少編織布藝、方格圖案與花卉單品作點綴，另外一系列孖襟長褸、西裝外套大玩拼布設計提升視覺層次效果，除此之外亦發現不論在牛仔褲、飛行外套與連身T裇套裝都掛滿各種吊飾增添服裝細緻度，模特兒們也穿上近期人氣Puma Speedcat近貼潮流，總共27個別出心裁造型均散發着少見的北歐時尚風情。

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Rolf Ekroth團隊，最右是設計師Rolf Ekroth（Rolf Ekroth）

Rolf Ekroth這位瑞典裔芬蘭設計師，擁有時尚界最不尋常的背景，他的經歷與眾多自小渴望進入時裝界的人士不同，既不是家族影響，也不是畢業於各大名牌時裝學府，他花了很多時間兜兜轉轉才能晉身到時裝產業。Rolf Ekroth早在高中畢業後一直迷迷惘惘地生活，當時他大多數朋友均選擇攻讀商科，然而Rolf Ekroth這位逆向思維的反叛者卻故意挑選學習社會科學，不過數年後他意識到這領域並不適合自己之際，便馬上逃離轉進到銷售行業繼續工作學習，此情此景其實與很多平凡人一樣。

Rolf Ekroth（IG@rolf_ekroth）

Rolf Ekroth（IG@rolf_ekroth）

直至2004年，當時芬蘭興起了線上撲克活動，他搖身一變成為撲克選手轉戰賭枱，但幾年後又成功戒掉了，皆因他再一次發現自己的情感化性格並不適合玩這個遊戲，在休息幾個月中再度迷失方向的Rolf Ekroth被一位朋友注意到他對服裝產生興趣，並建議他嘗試朝這方向發展，當刻他只好聆聽儘管一試。不過有趣的事情發生了，2015年在芬蘭阿爾托大學畢業後，Rolf Ekroth參與了多個時裝項目，更在HYÈRES藝術節中贏得「The Designers' Nest」最高殊榮，打下了一支向時裝發展得強心針，時至2020年Rolf Ekroth便以自己之名創立了品牌，正式開始時裝設計師生涯。

2015年Rolf Ekroth在HYÈRES藝術節中贏得「The Designers' Nest」：