泰國情侶檔高級珠寶品牌　破格貴金屬溶解腕錶連Rihanna也是忠粉

【Patcharavipa／Dover Street Market／Cartier】近年高級古董腕錶世界的潮流變化明顯，一眾錶友漸漸將目光由運動錶轉成斯文紳士錶，成為造型配襯重點飾品，而珠寶品牌Patcharavipa早於2021年意識到此古董名錶的趨勢，自家創作出極具藝術氣息的貴金屬溶解錶作，每款錶作平均售價高達港元六位數，除了得到Dover Street Market垂青，就連樂壇天后Rihanna也是Patcharavipa的忠粉。



Patcharavipa訂製Must De Cartier L’entourloupe腕錶（Dover Street Market）

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Patcharavipa訂製迷你Rolex腕錶（Patcharavipa）

來自泰國的高級珠寶品牌Patcharavipa，由主腦Patcharavipa Bodiratnangkura所主理，出身於顯赫家族的她自從13歲經已開始接觸珠寶製作，並促使她毅然前往倫敦中央聖馬丁學院深造設計珠寶。2014年順利畢業回到泰國曼谷後，四周找尋擁有傳統技藝的工匠團隊，為日後成立自家品牌舖路，最終在兩年後正式創立同名品牌Patcharavipa。

Patcharavipa設計師Patcharavipa Bodiratnangkura（Patcharavipa）

時至2021年，Patcharavipa Bodiratnangkura與美國拍擋Kenzi Harleman共同開發了全新舊裝腕錶系列，作品透過古董錶為基礎，包括Patek Philippe、Cartier、Audemars Piguet、Vacheron Constantin與Rolex等經典作，並賦予全新Patcharavipa手造錶殼與錶帶，錶殼輪廓展示出流水般的波浪起伏狀態，猶如將外觀溶解化，另外亦有如大理石與暹羅金屬等凹凸紋理，同時保留貴麗感之餘也展現出濃厚的藝術感，每款腕錶均是獨一無二的全人手製作。

Patcharavipa Bodiratnangkura與美國男友Kenzi Harleman（Patcharavipa）

Patcharavipa訂製Patek Philippe腕錶（Patcharavipa）

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Patcharavipa訂製Rolex Date腕錶（Patcharavipa）

Rihanna多次配載Patcharavipa：

Patcharavipa相當重視匠人工藝精神，所有作品由傳統泰國職人以人手製作，旨在呈現每種材質的自然美，除了承傳具質素的泰國珠寶製作手藝外，作為當代高級珠寶單位，Patcharavipa的創作散發出獨有大膽美學，並受到罕有材質與紋理所啟發，使用東南亞獨特素材而聞名，例如椰子殼、緬甸神聖烏木以至泰國高貴的18K暹羅金屬，她的設計更傳達日本侘寂價值觀，以藝術視覺來欣賞不完美，創作出殿堂級永恆珠寶。