藤原浩fragment聯乘日本職業麻雀聯盟　反傳統黑色時尚電動麻雀枱

【fragment/ 藤原浩/ 聯乘/ 麻雀】藤原浩興趣多多人所共知，波鞋、古着、唱片、腕錶、相機、音響，甚麼都好，原來他還愛打牌。fragment design日前宣布跟日本職業麻雀聯盟M. LEAGUE合作推出電動麻雀枱，開枱都要潮。



藤原浩fragment design聯乘日本職業麻雀聯盟M.LEAGUE（fragment design）

M. LEAGUE麻雀比賽出賽時需要穿上隊服（M. LEAGUE）

今次跟藤原浩fragment design合作的M. LEAGUE，是2018年成立的日本首個職業隊制競技麻雀聯盟，M LEAGUE的職業選手出賽時需要穿上隊服，並嚴禁一切賭博行為，如違例會被取消資格。而聯盟採用訂閱制，想觀看比賽需要付費。

fragment design聯乘M. LEAGUE系列以電動麻雀枱作主打，用上大熱型號AMOS REXX III ，一改傳統啡木綠墊的造型，換上更時尚的黑色，至於兩副配備的麻雀則分別有灰、藍兩色，筒子更滲入fragment design閃電設計，甩牌時別有一番感受。系列還有計數機、文具、坐墊等聯乘麻雀配件，全部都印上fragment design和M. League兩大Logo。

一筒中央刻有fragment design閃電Logo（fragment design）

fragment design聯乘M. LEAGUE系列全面睇：

+ 1

有藤原浩，當然有服飾，fragment design聯乘M. LEAGUE送上兩款Hoodie，設有黑白兩色，理所當然有齊fragment design和M. LEAGUE兩個Logo，背部還有「KEEP WARM MAKE TROUBLE」的口號，充滿玩味。