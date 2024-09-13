Pharrell攜Tiffany延續奢華海神珠寶系列　注入鍾愛珍珠絕非偶然

【Pharrell Williams／Tiffany & Co./聯乘】在當今創意產業圈中，Pharrell Williams絕對是大忙人，好像任何範疇都會看到他的身影，無論時裝、電影、音樂、玩具以至拍賣都涉獵，日前這位Louis Vuitton男裝創意總監更再次與Tiffany & Co.釋出第二波Tiffany Titan聯名系列，延續古希臘海神主題，注入Pharrell最鍾情的珍珠元素於各首飾之中，將其奢華貴麗質感大大提升。



Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列（Tiffany & Co.）

不過，這次Pharrell Williams在Tiffany Titan聯名系列中融合珍珠作主角不是偶然，皆因在2014年從街頭跳上高級時裝世界後，Pharrell已在多個活動及表演中前膽性地配以CHANEL女裝珍珠頸鏈飾物作點綴，當年受到Karl Lagerfeld品味認證的他，亦曾被邀請成為CHANEL宣傳片的主角，以及在2016年擔任Chanel Metiers d'Art時裝騷模特兒，Pharrell戴上多條珍珠頸鏈的造型漸漸地成為他的標誌，同時開啟男生襯上珍珠首飾的風潮，時至今天成為Louis Vuitton男裝創意總監，也慢慢地看到他在不同鈕扣細節位移植珍珠的作品。

2016年擔任Chanel Metiers d'Art時裝騷模特兒（Getty Images）

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在全新次回系列當中，Pharrell再化身為古希臘海神，設計藍本沿用古希臘神話風，創作出頸鏈、耳環、手鏈等飾品，不過這次Pharrell卻嶄新地融入貴麗氣息更濃厚的淡水珍珠擔當本次的重點，因Pharrell表示：「在日本神話中，人們相信珍珠由水性生物的眼淚所創造，對於我來說，珍珠亦是用來表達與水聯繫的最佳象徵。」，總共五款注入淡水珍珠的飾物結合18K黃金、鑽石等奢華素材製作，三種高雅物料結合起來毫無違和感，反而散發出一種平衡美態，不論男女配戴都能呈現出各自的典雅之美。

Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列（Tiffany & Co.）

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本系列在價格方面亦同樣高昂，對於質量要求甚高的Pharrell Williams當然用上最優質的貴金屬作為主素材，其中最昂貴的一款珍珠頸鏈高達$25,000美元（約$195,000港元），頸鏈採用18K黃金扣無縫連接，並細心地推出16.5英寸與18英寸的尺寸，為求符合男、女配戴者，而每顆滑溜圓潤的淡水珍珠也必須控制在11至12毫米間，展示統一性，加上光彩最中化的鑲嵌鑽石，難怪需要六位數港元之高。

Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠頸鏈（Tiffany & Co.）

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Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠頸鏈（Tiffany & Co.）

憶記本年五月時份，當Pharrell與Tiffany & Co.首度推出Tiffany Titan後，總共19款作品驚艷整個珠寶界，皆因由Pharrell一手包辦的飾品系列有別於以往Tiffany & Co.所創作的東西，Pharrell將神秘古希臘海話波塞冬海神為引發概念，並透過其傳奇武器三叉戟化作基礎，把棱角分明的尖刺輪廓移植到珠寶之中，配上散發男生粗獷感的鎖鏈細節，令高貴珠寶散發出另類反差時尚魅力。

Tiffany Titan by Pharrell Williams首回系列（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan by Pharrell Williams首回系列：