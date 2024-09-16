艾美獎丨《幕府將軍》視后澤井杏奈　時尚穿搭背後全靠這造型師

【艾美獎2024／幕府將軍／澤井杏奈／Anna Sawai】於洛杉磯舉行的荷里活年度影視盛事第76屆艾美獎頒獎禮（The 76th Primetime Emmy Awards）曲終人散，憑僅一季劇情單元的日本武士神劇《幕府將軍》（Shōgun）破紀錄獲得25項入圍資格後，最終囊括共19項大獎，不過當中最有含金量的獎項必定是由男主角真田廣之（Sanada Hiroyuki）、女主角澤井杏奈（Anna Sawai）分別奪得視帝與視后寶座，而澤井杏奈更成為首位日裔艾美獎視后！



澤井杏奈（IG@verawanggang）

澤井杏奈獲得艾美獎視后，感謝母親在台上哽咽落淚。（直播截圖）

《幕府將軍》作為首部奪得「最佳劇情類影集」的非英語作品，全劇組人員也功不可沒，劇集故事改編自英國小說家James Clavell暢銷作品《Shōgun》，時代背景設定在日本關原之戰前夕，講述日本近代史詩式武士之爭，劇力萬鈞，有外媒稱為是日版「權力遊戲」。

《幕府將軍》獲25項提名。（Disney+）

由現年32歲日裔紐西蘭演員澤井杏奈（Anna Sawai）飾演《幕府將軍》女主角的戶田鞠子，首度提名一擊即中勇奪艾美獎視后，出生於紐西蘭的澤井杏奈，曾於紐西蘭、香港及菲律賓生活，憑藉着她一口流利英語順利晉身荷里活發展，先後拍攝過《忍者刺客》與《F9狂野時速》所為人熟悉，在本屆艾美獎2024獲取「劇情類最佳女主角」獎前已是大熱人選，劇裏澤井杏奈身穿和服穿梭於正值百年內戰的公元1600年代日本，其角色的造型散發出日式侘寂風，而銀幕外卻滿載時尚美態。

由澤井杏奈飾演的《幕府將軍》女主角戶田鞠子（IG@annasawai）

澤井杏奈當晚艾美獎的服裝由御用著名造型師Karla Welch為她配搭，Karla Welch更經常與美國演員Sarah Paulson及Olivia Wilde合作，澤井杏奈一套紅色典雅性感的連身裙更出自Vera Wang的手筆，配上她最近成為Cartier品牌大使的貴麗首飾耳環，大方的姿態踏上紅地毯，整個造型相當清簡並呈現出現代高貴氣息，Karla Welch亦表示：「這種簡潔現代感與《幕府將軍》的戶田鞠子角色感覺不謀而合。」

澤井杏奈紅色連身裙出自Vera Wang手筆，配上Cartier首飾耳環。（IG@karlawelchstylist）

澤井杏奈每當出席任何活動與訪問的On穿搭，以致個人時間的Off服飾，均散發出日系女生的美麗，那清新、甜美、毫不矯揉造作完全符合了她的個性，一件T裇、一條牛仔褲或一套晚裝都掩蓋不了澤井杏奈的開朗性格，絕對是可塑性極高的女生，相信這次獲獎後將會更多人關注這位出爐影后戲裏戲外的時刻。

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