被譽為最美倒鉤之一！Travis Scott x AJ 1新聯名配色傳本月登場
撰文：COOL潮流生活網
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Travis Scott x Air Jordan 1已經可以提前在球鞋領域被歸納為「經典」款式了，迭代頻率之高，可以預想Jordan Brand會在每月或每年固定推出新款式。
雖然早先配色組合「Pink Pack」取消發售令人婉惜，但有消息稱官方將在本月開啟另外一扇窗：Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Medium Olive」。
傳Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Medium Olive」將在本月登場
Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Medium Olive」全鞋設計採以絨面革與皮革製成，白色覆蓋層包裹橄欖綠配色，並用黑色Swoosh裁片用作設計亮點，最後用紅色標示雙方 Logo於鞋舌和後跟，相當符合Cactus Jack品牌調性。整體設計亦形似2023年版本的「Medium Olive」，故此這款2024年新作被鞋迷們譽為「橄欖 2.0」。
Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Medium Olive」預計將在今年9月登場，感興趣的朋友不妨隨時關注後續報導。
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