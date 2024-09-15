西班牙品牌Pompeii大玩國家打吡　復古球衣同時展現巴塞皇馬元素

【Pompeii／Aime Leon Dore／Blokecore/ 巴塞隆拿 /皇家馬德里】向來穿着舊波衫的人總是帶給人一種「波牛」的感覺，與時裝絕對不能相提並論，不過隨著近年Blokecore熱潮所致，不少品牌也開始植入足球元素於作品之中，並以八、九十年代作為創作時間點，將以往瘋狂球迷的氛圍透過衣物與造型呈現，人氣的Aime Leon Dore更是將此復古風發揮到極致的數一數二品牌，然而除了ALD之外，其實還有不少設計師大玩舊年代足球概念，本次介紹的就是來自歐洲足球大國西班牙的新晉品牌Pompeii。



Pompeii 2024秋冬季度（Pompeii）

於2022年誕生的Pompeii，這個西班牙街頭品牌在短短創立兩年間經已在歐洲冒起頭來，其一是設計團隊得悉當下潮流定位，創作出散發着西歐熱情氛圍的作品，其二是Pompeii聰明地將西班牙人熱愛的足球文化融入於每季系列之中，完美地演繹古城魅力復古運動風。

Pompeii 2024秋冬季度（Pompeii）

在這個九月份，日前Pompeii正式發佈全新2024秋冬季度，品牌延續以運動元素作為主題，創作出Marathon of Life系列，雖則這不是以足球來命名，但品牌團隊卻認為人生、運動、足球也可視為一場馬拉松式的長期比試來看待，在漫長的生活旅程下，雖然有起有跌，但卻充滿無限可能性，就如Pompeii的理念相符。本季系列Pompeii一共設計出多達21個造型，繼續利用配色、層次分明的配搭來貫穿每套服裝，展示永恆歐洲正裝色彩之餘，強調Pompeii與足球的深厚聯繫，將Blokecore混搭元素無限呈現於大家眼前中。

Pompeii 2024秋冬季度：

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Pompeii 2024秋冬季度（Pompeii）

Pompeii不但自家設計出虛擬球會徽章，並與Kappa、Macron兩大球衣品牌進行聯乘，其中一款更大玩西班人最著名、最歷史悠久的「El Clásico」（西班牙國家打吡），可看到Kappa球衣主色採用巴塞隆拿03/04季度客場的金、藍、紅色調作為軸心，但在贊助商位置則有趣地印上西班牙語「VISITA MADRID」參觀首都馬德里字樣，其反差感相當有趣。

巴塞隆拿03/04季度客場球衣（Getty Images）

這季度Pompeii有趣地攜同百事可樂作為合作夥伴，要知道在2000年代後每逢世界盃Pepsi便會邀請當代足球球星拍攝電視廣告作宣傳，絕對是一眾老球迷的集體回憶，本系列雙方設計出總共七款作品，包括球衣波褲、外套與帽子等，巧妙地將街頭服飾與百事可樂標記結合，融入現代元素亦不失復古風格。

Pompeii x Pepsi百事可樂系列：

Pompeii x Pepsi百事可樂系列（Pompeii）

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Pompeii x Pepsi百事可樂系列（Pompeii）

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