穿搭教學丨以優質衣著展成熟魅力！5位日本潮流穿搭大叔各具特色

在社交媒體的浪潮中，帥氣大叔們的穿搭總是讓人眼睛為之一亮，尤其是在IG上，眾多高人氣的穿搭帳號中，成熟又充滿魅力的日本中年大叔們，以其優質的衣著打扮，展現了不同於年輕人的獨特風格，穿搭再也不是年輕人的專利，年齡反而為他們的搭配增添了更多深度與韻味。



無論是日系穿搭還是日本潮人的風格，這些大叔們的穿搭不僅令人印象深刻，更讓人忍不住想要學習他們的風格。以下就為大家整理這5位各具特色的日本大叔。

日本5位潮流穿搭大叔

日本潮流穿搭大叔1. @yoichiowashi

日本潮流穿搭大叔2. @takahironom

日本潮流穿搭大叔3. @shuhei_nishiguchi

日本潮流穿搭大叔4. @takumi_oshima

日本潮流穿搭大叔5. @tomoyoshi_takada



日本潮流穿搭大叔 1. @yoichiowashi

性格鬍子大叔

第一位是來自日本埼玉縣的鬍子大叔。穿搭風格雖然簡單，卻看起來很有型！@yoichiowashi服裝通常都是以簡單的T恤和褲子來做搭配，而上衣的部分大多選擇 oversize，讓整體看起來不會過於單薄，這種簡單又不用想太多的服裝搭配正適合香港、台灣變化多端的天氣。偶爾也會穿插一些和朋友的獨特拍照姿勢，想要變換拍照標準模式的人也可以參考看看（前提要先有朋友XD）。這種帥氣大叔走在路上，又留著一把性格的鬍子，真的會讓人想回頭再看一眼呢！

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日本潮流穿搭大叔 2. @takahironom

肉肉穿搭大叔

誰說身型肉肉的人穿衣服不好看？這位大叔就利用各種版型的服裝，把自己的身材修飾得很好！尤其是小腿肌比較發達的人，@takahironom除了利用長寬褲來遮蓋之外，褲管寬大的短褲也能讓腿部線條看起來沒那麼壯碩。利用褲管的視覺效果，達到雙腿看起來「好像」比較細的錯覺。

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日本潮流穿搭大叔 3. @shuhei_nishiguchi

時尚街拍大叔

從頭到腳都散發著時尚味道的大叔絕對非他莫屬！各種街拍的照片，彷彿整個城市都是他的伸展台。從休閒服到正裝都能搭配得很好。時常周遊列國的@shuhei_nishiguchi穿著也充滿著度假風情，怎麼有人這麼會穿啦～想要有度假感就一定要有圖騰花紋襯衫！把襯衫紮進直筒褲裡，釦子再解開三～四顆，露出穿在裡面的白色T-shirt，將褲管反折再配上樂福鞋，看起來輕鬆又有造型。想要增加層次感的話，可以再套上外套，並將襯衫的袖子捲在外套袖子外，最後帶上帽子，時尚度假風直接get！

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日本潮流穿搭大叔 4. @takumi_oshima

質感穿搭大叔

這位留著中長髮，髮型帶點微捲的大叔，光是看著他的頭髮就覺得很迷人。@takumi_oshima會將衣物搭配好並拍成平面照，讓大家可以清楚知道搭配的單品有哪些， 如果有類似的配件卻不知道該如何搭配的人，可以參考他的的方式。而清新清爽的風格大叔當然也可以駕馭！利用炭灰色的襯衫來做搭配，不但不會覺得顏色沉重，反倒增添更多成熟穩重的味道。內裡可以搭配黑、紅條紋相間的上衣，並將襯衫的第一顆扣子扣上即可，炭灰色的襯衫裡露出的黑紅條紋顯得更加活潑有朝氣！再配上淺色卡其寬直筒褲，將褲管反折拉長比例，穿上New Balance球鞋，直接清爽與復古兼具！

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日本潮流穿搭大叔 5. @tomoyoshi_takada

西裝搭配大叔

最後這位大叔對於西裝外套的搭配非常有想法，無論是普通的襯衫或是一般上衣，只要經過他的巧手，都能毫無違和的穿進西裝外套裡。一般通常會覺得西裝外套應該就是要配上商務型襯衫才是應該有的標準樣子，但其實西裝也能搭得休閒有造型！在西裝外套的搭配上，裡面可以選擇淺色T-shirt和呼應外套顏色的直筒長褲。將T-shirt紮進褲子裡，在腰間綁上格紋襯衫讓整體多一個亮點，提個水桶包再配上和衣服顏色相近的低筒帆布鞋，營造出看似簡單，卻搭配性十足的穿搭。

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大叔們的穿搭真的是不容小覷，一個比一個還會穿！果然人要衣裝、佛要金裝，光是靠帥氣的外表是不夠的，穿衣品味不好，那一切都是白搭。穿著打扮不僅是一種禮貌，更是對自己負責的表現，將外在打理好，活出自我風格能讓生活有更多樂趣，可能還會因此拓展交友圈喔！大叔們都這麼認真了，身為年輕人的我們當然更不能偷懶啦～

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