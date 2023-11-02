LV男士斜背包精選Top 10　Soft Trunk、City Keepall日常穿搭必備

男生日常帶出門的物品通常沒有女性來得多，但全部都要塞進口袋的話又太不方便，這時候就需要一個實用又適合一年四季穿搭的包包。



LV的包款除了很受女生愛戴之外，也有推出許多為男性設計的時尚包款，像是斜背包、胸包、郵差包...等等，除此之外還有三合一的款式，實用之餘，更是男性們打造特色穿搭的造型重點。官網琳琅滿目的款式讓你刷了好幾回還是無從下手嗎？

這篇文將為大家精選了幾款LV的男士斜背包推薦，趕快跟著我們的介紹指南為自己挑選一個實用包款吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LV Moon Crossbody

LV MOON斜背包外型採用半月型設計，可以作為正面及背面的斜背攜帶，大小剛好能裝進日常基本的手機、鑰匙、耳機等等，低調有質感的黑色皮革及肩帶，讓整體氛圍更加具有精緻的陽剛氣息，造型也不會看起來太過正式，日常逛街或是約會都能夠輕鬆駕馭，即使穿著很樸素也能讓視覺效果大大加分。

2. City Keepall

這款可以說是許多男士選包時的首選入門款，除了兼具實用與美觀的設計，容量更是無需多言，能輕鬆裝進日常用品之外，甚至能裝得下一台微單眼相機，但同時包身也並不會顯得臃腫。City keepall還配有雙手提把和可調式肩帶，方便攜帶，不論是通勤還是出遊、出差，或只是在平凡忙碌的日子裡，都可以成為你的最佳好夥伴。時尚的黑灰老花搭上其側面倒轉的經典monogram圖案，低調中又帶點饒富玩味的氣息。

3. Takeoff Sling

這款墨綠色的takeoff斜背包外型低調含蓄，很適合搭配日常輕便的穿搭，無論搭配是襯衫或者棒球外套都能輕鬆碰撞出具有個性的造型，且正面翻蓋上的切面包角的細節，又讓整體看以來更加有特色，能完美凸顯出獨特的個人品味。

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4. Trio Messenger

這款三合一Trio老花包，有別於以往的傳統斜背包，它在實用性這方面創下了新的里程碑。除了包包本體之外，還具有可拆式拉鍊前袋和零錢包，全部是可以自由拆卸且可以獨立使用，此外，這款單肩或是斜背都可以，擁有多種背法可以根據自身的需求去做調整，高級的灰黑色也不受流行趨勢的限制，其多樣化的功能和經典的外觀是一款值得投資的包款。

5. Keepall Bandoulière 25

Keepall顧名思義就是一款能「裝進所有」的旅行袋，其輕便柔軟軟的材質讓你即使裝了許多物品也仍舊能夠維持很好的舒適度，因此他也成為了LV最受歡迎的包款之一，這系列手袋有許多的尺寸可以做選擇，而其數字表示包袋寬度的釐米數。要介紹的這款是系列中相對較小一點的款式，也更加適合作為日常出遊，需要裝比較多東西，但又不希望體積太大的好選擇。下面這款藍色的配色配上壓花圖案，活潑又亮眼，讓你能夠在人群中時尚出眾。

6. Mini Soft Trunk

如果你想要找一款實用但又充滿時尚氣息包款，那這款黑色的Mini soft trunk絕對會是很好的選擇。菱角分明的外型，雅緻又不失硬朗，非常匹配平常穿著帥氣有個性的男性，能完美替你的時尚美學畫龍點睛。這款除了肩背之外還能夠手拿，本身自重也較輕，因此背起來也不會感到負擔，是一款內外兼具的熱門包款。

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7. Massenger PM Voyager

這款是今天的十種包款中容量最大的一款，是經典的學院風郵差包款式，包內有多個內袋，因此能非常整齊的容納各種物品，也不用擔心包內亂成一團，此容量甚至能裝下平板、雨傘...等等體積較大的物品。肩帶採用雙扣設計便於調節，無論天氣冷暖，衣服薄厚，背上他都毫不突兀，其取材於書院學生包的設計，也讓上身更具有減齡的效果。

8. Steamer Wearable Wallet

這款包包是屬於比較小一點的包款，如果只是想要裝進簡單的隨身物品，但又希望能仍舊時尚百搭的話，那你一定要把他列入選擇。黑色的印花設計以及鏈袋、別針的裝飾細節也不容忽視，質感低調又不失高級感。此外，其翻蓋磁鐵釦的設計讓你能夠輕鬆拿取，包內的拉鍊內袋也可以放各種卡片，日常中出門絕對很夠用！

9. Fastline Messenger

這款郵差包以柔軟的牛皮製作，且剪裁十分貼合身型，因此背戴時的舒適度加倍，戴身正面的的口袋也很適合裝一些比較常要用到的隨身物品，容量也十分寬敞，方形的設計讓你除了能輕鬆裝進手機以及錢包之外，也能裝進小型筆記本也不用怕被壓摺到，可拆卸、調節的肩帶也讓這款包包更加百搭。

10. Pilot Slingbag

這款設計源自於備受歡迎的takeoff背包，圓形造型配備正面翻蓋和LV Aerogram系列的立體浮雕細節，非常適合喜歡低調簡約的朋友。除此之外，斜背包配有的貼心磁扣設計，讓你能夠更方便的收納隨身物品，拿取的時候也更方便快速，是款實用性與質感兼具的百搭胸包。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：日常穿搭有它就夠了！10款時尚百搭LV男士斜背包推薦】