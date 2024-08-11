巴黎奧運｜祖高域完夢奧運終成金滿貫！拆解場上、領獎台服飾穿搭

王齊麟與李洋連霸奧運男子雙打冠軍的這一晚，巴黎奧運還有一件非常重要的成績，相信讓不少人左顧右盼，一次關心兩場賽事！



那就是等了5屆奧運、16年，祖高域終於如願拿下了網球男單冠軍，成為史上第五人達成金滿貫。其他包括嘉芙（Steffi Graf）、拿度、阿加斯與莎蓮娜威廉絲。

祖高域終於如願拿下了網球男單冠軍，成為史上第五人達成金滿貫。（IG@djokernole）

看到祖高域激動地跪在地上、淚流滿面，就知道這個金牌對他而言，意義又多大，畢竟他已經拿到史上最多的24座大滿貫，少的就是奧運金牌，他說：「我迫不及待要迎接之後的48小時。」

祖高域終於如願拿下了網球男單冠軍，成為史上第五人達成金滿貫。（IG@djokernole）

場上：LACOSTE + asics

祖高域從2017年開始與LACOSTE合作，2021更再度預約至2025年，想當然爾，上場當然是穿上Lacoste Tennis x Novak Djokovic系列。首先是Polo 衫，常常規版型，用製造時產生的邊料所製成的聚酯纖維，輕質針織布料，無接縫，Ultra-Dry快乾特性。

短褲是專門為高強度比賽而設計，兼具透氣與彈性，吸濕排汗加上四方向拉伸的布料，讓選手更好動作。

腳上那雙鞋則是「Asics Court FF3 Novak “Paris”」。以祖高域的打球風格為基礎，兼顧穩定與靈活，來創造更有力的揮拍與跑動。PGUARD科技強化鞋頭高耗損區域的耐久性，分離式 TWISTRUSS抗扭科技，提升變向奔跑靈活性及穩定性，FLYTEFOAM輕量中底科技搭配前掌GEL設計，提供了緩衝吸震的能力。配色則是以祖高域的母國「塞爾維亞」為靈感，紅色、灰色與藍色，中底裝飾著五彩紙屑圖案。

領獎：PEAK + HUBLOT

塞爾維亞代表隊的官方制服來自PEAK，腳上那雙依舊是「Asics Court FF3 Novak “Paris”」。讓人注意到的是手上那隻HUBLOT BIG BANG MEGA-10陶瓷藍色款。

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