日本人氣咖啡店NO COFFEE登台！限定手工訂製高峰白金達摩登場

日本福岡人氣潮流咖啡店NO COFFEE以黑、白、灰三個色系去做設計，其風格簡約、低調、時尚為主軸，呈現質感工業風格，主理人佐藤慎介Shinsuke Sato依據其過往的豐富經驗而堆疊出獨到的品味，除了咖啡和甜點之外，更推出了各式各樣的原創和聯名商品，其中不乏像是藤原浩的fragment design 、Converse及thisisneverthat ®等火燙品牌，這次更首次在台北新光三越南西三館開設全台首家實體店鋪。



日本人氣潮流咖啡 NO COFFEE 正式登台，台灣限定商品限量登場

NO COEFFE主理人佐藤慎介 Shinsuke Sato曾在日本知名潮流品牌及玩具公司擔任過要角，隨著自己對於咖啡和潮流品味的獨道見解，在福岡正式開設了咖啡店品牌NO COEFFE 。

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販售咖啡和甜點麵包之外，更推出眾多周邊實體商品，聯名對象包括「 fragment design 」、「ONE PIECE航海王」、「Mickey Mouse」、「Converse」、「Hi-Chew嗨啾」、「thisisneverthat ®」、「T9G」、「STANLEY」等。每一次的合作都讓潮流收藏家以及愛好者使盡各種方法搶購，同時成為潮流人士去福岡必朝聖的潮流咖啡店舖。

NO COFFEE實體店登台（IG@nocoffee_）

在其靈魂的核心「咖啡」上也充滿了主理人的小巧思，其將風味醇厚的牛奶與精心沖煮的咖啡液融合，既突出了咖啡的風味層次，同時也喝得到牛奶的乳香，令人回味無窮。外觀上採用了霧黑與珍珠白的色調去設計紙杯，加上俐落大方的Logo圖案視覺感後，更使得這看似簡單的一杯咖啡也能讓大眾感受到時尚氛圍。

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這次NO COEFFE破天荒來到台北新光三越南西三館一樓開設店舖，除了主理人佐藤慎介 Shinsuke Sato也到現場之外，更帶來了首發NO COFFEE台灣限定短T，黑色短T以潮流代表的黑色之沉穩風格，白色短T更融入台灣多元文化以及活力的城市NO TAIPEI，9/20周五開賣，短T限量各50 件，售完為止。

此外， 10月3日同步新光三越台北南西週年慶推出台北限定NO COFFEE日本群馬手工訂製高峰白金達摩，限量30隻，售價為NT$549（約港幣$135）。

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