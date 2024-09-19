Birkenstock推出Zurich 60周年紀念版 延續經典設計鞋面採用麂皮
撰文：KEEDAN
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BIRKENSTOCK勃肯鞋，今年250周年，而1964年推出的Zurich系列，今年也60周年了。
1964年，Zurich首度在德國漢堡鞋展曝光，主打「能夠完全覆蓋腳背」的寬鞋面設計，兩條帶子的配置，支撐包覆度更好，不只在室外，更能作為室內拖鞋穿著，吸引了更多男生願意穿拖鞋。
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BIRKENSTOCK全新推出的Zurich 60周年系列，延續1960年的扣環與大底設計，鞋面則是柔軟的麂皮刷毛，總共有四色。
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