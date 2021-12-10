咖啡控必看！從咖啡機、磨豆機、手沖壺到咖啡豆23款好物一次推薦

喜歡喝咖啡的人，這篇絕對會燒到你！



疫情期間，不方便去喜歡的咖啡廳坐一個下午，但每日至少一杯的咖啡儀式感還是不可少，或許你本來就收集了許多咖啡周邊，但相信有不少人是因為疫情才開始想到要慢慢入手，自己也能輕鬆上手的咖啡器具，這篇特別從懶人必備的高科技職人等級咖啡機到專業磨豆機，以及有不少擁護者的冰滴咖啡、手沖壺、咖啡濾杯等都一次囊括介紹給大家，更有不同風味的咖啡豆與人氣名店推出的大份量濾掛咖啡，可以直接購入宅家細細品味。

23款居家咖啡及器具推薦，不論你喜歡意式、虹吸式、冰滴或手沖咖啡都能一次滿足，內含產品名稱及價錢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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居家咖啡器具推薦：

1：Twinbird－日本職人級全自動手沖咖啡機

咖啡機相信大家都不陌生，這款在日本熱銷的全自動手沖咖啡機卻再度突破大家想像，特別與日本咖啡教父田口護合作，100%日本製造，選用不鏽鋼碾石臼磨豆，並由日本著名金屬手工「新潟燕三条」直人打造而成，讓機器一次擁有視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺等5感，極簡黑色的外型設計，只要簡單操作，就能喝出宛如達人手沖的咖啡風味，簡易又具質感的設計更曾於2019年榮獲Good Design Award國際產品設計獎殊榮。

功能上可選擇粗、中、細3種粒度，也可以依照個人喜好與烘培度選擇研磨程度，同時也設計兩階段水溫調節功能，根據咖啡豆烘焙度使用不同溫度沖泡，萃取出各種咖啡豆風味，注水時模擬手沖的繞圈注水方式，6到水柱間歇均勻注水，讓熱水與咖啡粉緊密混合，呈現更佳的層次與風味。

2：siroca－自動研磨咖啡機

日系家電品牌siroca向來主打極簡實用的白色家電，其中在人氣偶像劇《逃避雖可恥但有用》出現過的壓力鍋就引起大家討論，現在siroca也推出新款啦！這款去年在日本上市就狂銷50萬台的自動研磨咖啡機，今年推出「晨光白」新色款，看似小巧一台，最貼心的功能絕對非「24小時指定時間預約沖煮」莫屬，只要在前一天設定好時間，癒先放入水、咖啡豆／粉，隔天一早就能有一杯濃醇的咖啡等你享用，而且機身底座還有30分鐘的自動保溫功能，並在LED面板上顯示剩餘時間，如果一早想要賴床一下也不用擔心咖啡涼掉。

至於咖啡的風味上，雖然是透過機器磨煮，但是多了「悶蒸」的過程，讓咖啡出爐依然有職人等級的風味。更在這款2.0多了可拆卸式的水箱、清楚好操作的LED面板等，讓消費者使用起來更加便利。

3：泰摩XTREMOR－燒不壞頂級虹吸式咖啡壺（玫瑰金3人份）

看起來十分高貴的虹吸式咖啡壺，使用黑檀木設計而成，頂級玻璃工藝製成，可耐-100-1000度的瞬間溫差，十分精緻優雅。

4：Simple Lab Experience－冰滴咖啡壺

不能去咖啡廳享受一杯醇厚的冰滴咖啡，現在在家也能輕鬆做到！這款冰滴咖啡機，極簡俐落設計，就像是實驗室裡的工具般，一體成形方便拆裝清洗，冰倉可容納600毫升，下壺貼心印上刻度，讓大家更直觀判斷，細節上則有咖啡粉冰塊隔離網片、矽膠塞以及防水處理的橡木蓋，讓冰滴咖啡壺簡單又不失質感。

5：Driver－設計款冰滴600ml

簡單大器的設計線條，搭配輕鬆調節功能，獨特的止水閥結構，輕鬆轉動即可精準控制水流速，讓冰滴萃取過程不斷水，搭配全球首創食品級SUS304圓形不銹鋼分水網，取代傳統丸型濾紙，減少紙資源浪費也能更均勻萃取，耐熱玻璃材質也可直接放入微波爐與烘碗機，十分方便。

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6：泰摩－手沖咖啡豪華禮盒7件組（黑／白）

如果覺得一項項購買太麻煩，現在泰摩也推出超方便一次包的禮盒組，內含魚Pure手沖壺、栗子C2太空鋁磨豆機、玻璃冰瞳濾杯分享壺組、溫度計、清潔刷、濾紙、攜行袋，把居家需要的手沖咖啡器具一次備齊，而且配色一致，使用起來也更愉悅。

7：FELLOW ATMOS－真空密封罐家庭號3入組

不同尺寸的密封罐，玻璃設計可以看到內容物，內建密封幫浦可抽出內部空氣，十分方便儲存咖啡豆，一指即可解除真空拿取食物。

8：FELLOW－ODE精準咖啡磨豆機

極簡黑色的外型設計，非常符合現代人的居家風格。至於功能則搭載64mm直徑大刀盤、PID 智慧控速馬達以及31段可調研磨刻度，可以在轉速穩定的情況下讓咖啡豆的粒徑分布更一致，還可根據需求自由調整咖啡豆的粗細，搭配金屬敲粉彈片，降低殘粉，更搭配貼心的研磨後自動停止功能，讓大家居家使用更方便簡單。

9：Minos－手搖磨豆機

出自香港的Minos這款俐落質感的隨身手搖磨豆機，體積輕巧方便攜帶，更榮獲2018年的紅點設計獎，不論是外出或是單身族的宅家時光，都很適合。外部調節按鈕可以輕鬆變換你想要的顆粒度，貼心方便。

10：Fellow Stagg Ekg－電子溫控手沖壺

極簡的外型設計，搭配好斷水的切嘴，還有恆溫60分鐘的定溫模式可以設定，使用時可以看到即時溫度顯示，還有質感手把增添溫潤線條。

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11：BALMUDA－The Pot

BALMUDA的The Pot延續品牌的極簡質感，不鏽鋼材質搭配實用又節能的人性化設計，輕巧的容量，剛好是3杯咖啡、2碗泡麵的水量；精心研發的握柄與流線型細口壺嘴，則讓手沖咖啡的緩慢細緻，或是沖泡杯麵的快速注水都能輕鬆掌控在使用者的手中；另外，也特別在手柄底部裝上一個小霓虹管的煮水燈號，讓使用者在任何角度都能輕易看見低色溫的柔黃色調，為廚房增添精巧的生活品味。

來自日本的NPS不鏽鋼手沖咖啡架，讓大家在家都能自行享受手沖咖啡的樂趣，這款輕便設計可以針對家中杯子自由調整高度，不鏽鋼材質更可以全架拆卸水洗，極簡的線條設計也讓濾杯與金屬架的接觸面積降到最小，保存熱度不易分散。

12：NPS－不鏽鋼手沖咖啡架

來自日本的NPS不鏽鋼手沖咖啡架，讓大家在家都能自行享受手沖咖啡的樂趣，這款輕便設計可以針對家中杯子自由調整高度，不鏽鋼材質更可以全架拆卸水洗，極簡的線條設計也讓濾杯與金屬架的接觸面積降到最小，保存熱度不易分散。

13：KINTO－SCS鑄職人手沖架／手冲咖啡4件組

KINTO這款戴點復古風格的鑄職人手沖咖啡組合，支架可以依照手沖者使用的器皿與習慣，任意調整高低，噴砂的鑄鐵質感包裹不鏽鋼，重量剛剛好，還帶有日本職人溫度，可以使用濾紙或金屬綠網都適合。

14：自然釉文創工作室－50度角咖啡濾杯

由鶯歌陶瓷博物館認證過的商品，100%鶯歌在地製造，也屬於獨立開發的陶瓷文創商品，特別設計的天幕森林上釉色彩更顯自然質感，50度的開角可以讓咖啡甜感更升級，搭配長短肋骨設計可以讓咖啡的萃取更均勻，加大的開口還可控制流速，保留咖啡的醇厚香氣。

15：Simple Real－TAMAGO陶瓷咖啡濾杯

2019年WBrC咖啡沖煮大賽的世界冠軍使用的同款濾杯，如花朵綻放的獨特錐形構造，變化不同手沖技法，錐形構造的底部出水孔，能讓水流流暢，四周加深龍骨溝槽，均勻地萃取咖啡風味，流速也非常穩定，無論咖啡新手、老手都能簡單上手。

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16：KINTO－OCT八角陶瓷濾杯2杯／4杯

在日本非常受到咖啡迷喜愛的濾杯，由建築設計師今井波瑠以南宋的八角瓶為發想，設計成八角造型的濾杯，而內形保留圓潤的樣貌，更貼心設計外高內低讓濾紙更容易拿取。

17：Driver－扇形不銹鋼環保濾紙2-4cup

可重複利用的環保濾紙，高密度極細濾網設計可以有效去除咖啡細末，也不用擔心被一般濾紙紙張影響咖啡風味。

18：漢克咖啡－超濃縮咖啡

只需一瓶蓋的量即可做出7杯咖啡，品牌也建議7種創意喝法，像是加熱水變成美式熱咖啡、加牛奶變成熱拿鐵、加冰塊和水變成冰美式咖啡、加冰塊和牛奶變成冰拿鐵、加冰塊和雪碧變成氣泡咖啡、加冰塊和燕麥變成燕麥咖啡、加冰淇淋和巧克力粉變成法式甜點，變化方式非常多元有趣。

19：哈本咖啡－威士忌酒漬咖啡禮盒

從台南起家的哈本咖啡推出全台首支「酒漬咖啡」，不同於市面上常見的酒香咖啡，使用酒桶發酵技法創造出類似酒的氣味或是「愛爾蘭咖啡」這類將酒加入沖煮好的咖啡，而是使用各式烈酒浸漬咖啡豆再進行烘焙，讓酒香與咖啡香氣交織融合，品嘗起來更是迷人。這次推出的禮盒使用蘇格蘭的威士忌與巴西米克納斯省BSCA莊園咖啡豆浸漬而成，喝起來戴有飽滿的莓果、蘭姆葡萄乾香氣，從沉穩風味慢慢感受，享受酒香、麥芽糖蜜感、櫻桃巧克力的尾韻，非常有層次。包裝上也又簡約質感的午夜藍設計而成，將咖啡豆放在威士忌酒瓶中，並設計了專屬的貼標，燙銀設計更是增添奢華感。

20：colon coffee roasters－自家特調3種配方咖啡套組

根據不同時間量身打造專屬的配方咖啡，從一早的「辰」適合07:00-09:00飲用，均衡醇厚的味道讓人每天都喝不膩；中午的「午」適合11:00-13:00飲用，清爽風味適合搭配午餐一起享用，也因為這款咖啡因含量較高，預防午後睡意也很有效；到了午茶時光的「申」，適合15:00-17:00飲用，適合搭配甜食一起享用層次豐富的咖啡。

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21：colon coffee roasters－特調冷泡咖啡禮盒

一袋咖啡使用約200cc的冷水去浸泡8小時即可完成清爽的冰咖啡，同樣依照飲用時間量身打造，包括「900」適合早上09:00享用，均衡醇厚的味道讓人每天都喝不膩；「1230」適合12:30喝的咖啡，清爽的風味適合搭配午餐一起享用，咖啡因含量較高，預防午後睡意也很有效；「1500」適合在15:00的午茶時間享用，適合搭配甜食一起享用的層次豐富咖啡；「2200」適合在22:00睡前喝的無咖啡因咖啡，使用瑞士水洗法去除97%的咖啡因，推薦在睡前喝一杯溫暖身體。孕婦或是在哺乳的媽媽也可以喝。

22：興波咖啡－世界冠軍濾掛式咖啡30入組

由世界咖啡冠軍吳則霖共同創辦的興波咖啡，開幕以來就是排隊名店，現在宅家也可以喝到同品質的咖啡，濾掛式咖啡方便自行沖泡。

23：FikaFikaCafe－驚喜掛耳組合手提盒30入

一個月每日一杯的數量，掛耳式咖啡方便沖泡外，還有超值單品隱身其中，幸運兒有機會可以找到驚喜。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：咖啡控必收居家大全！從職人咖啡機、專業磨豆機、絕美手沖壺、到咖啡豆推薦一次囊括】