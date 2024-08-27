藤原浩持續聯名Air Jordan 1 Low　藍白倒轉配色預計2025秋季發售

提到近年來球鞋圈最具代表性的爆款聯名，藤原浩主理的fragment design與Travis Scott攜手打造的Air Jordan 1 Low無疑是鞋迷們難以忘懷的經典之作。



當年倒勾席捲潮流界，藤原浩的突然加入，更是為這款鞋注入了新的話題性，閃電與倒勾的強強聯手，無疑投下了一顆震撼彈。2021年時，藤原浩又在社群上曝光了全新的閃電倒勾配色，引發潮人們的熱烈討論，歷經幾年無聲無息的等待，近期終於傳出販售消息。

今年初在剛曝光一款以象徵fragment design的藍色元素為主軸，搭配黑色倒勾以及品牌文字點綴，後跟則維持經典的MJ經典LOGO。（Facebook@allinlivee）

+ 3

這幾年fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low釋出多種版本，今年初在剛曝光一款以象徵fragment design的藍色元素為主軸，搭配黑色倒勾以及品牌文字點綴，後跟則維持經典的MJ經典LOGO，呈現與雙方前幾次攜手相比與眾不同的風貌。

而本次傳出販售消息的則為上面提及的倒轉配色，整體風格較為簡約，色系上以全白為背景，添加融合fragment design藍色元素的倒勾點綴，中底以及鞋帶運用奶油白點綴，呈現一股仿舊風格。

本次傳出販售消息的則為上面提及的倒轉配色，整體風格較為簡約，色系上以全白為背景（IG@justfreshkicks）

+ 1

fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low目前還沒公佈確切實鞋照，根據網路上的消息指出，將於2025年秋季發售，確切的販售資訊還請有興趣的朋友關注追蹤報導。

延伸閱讀：

閃電倒勾再度襲來？fragment x Travis Scott x Air Jordan 1 Low 全新版本曝光

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】