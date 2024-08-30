女神加持！水原希子x More Trees x Keen Zerraport II聯乘登場

2024夏，KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本超模水原希子Kiko Mizuhara三方合作，共同推出兩款Zerraport II聯名款，跟著水原希子漫步在蔥鬱的森林中，希望能傳遞人們生活與大自然和諧共存的訊息。



水原希子 x More Trees x Keen Zerraport II 聯乘款正式登場

忠於自我價值觀的水原希子更開創出屬於自己的路，不僅開啟她的個人品牌事業，也透過品牌的理念與力量，將大自然和諧共存的想法傳達給喜愛她的人。水原希子自創的第一個時尚生活品牌OK（Office Kiko），即不追求每季推出新品，避免過度生產對環境帶來傷害，而是定位在與各個領域的藝術家、品牌、組織合作的角色，如同這次與KEEN及 More Trees所推動的保護森林合作計劃。

+ 3

因面臨氣候變遷、森林和生物逐漸消失的危機，More Tree自2007年成立時，就積極提倡「森林創造」的循環，為了恢復森林健康，More Tree因地制宜進行以「植樹」、「育樹、適伐、利用」為主的森林保護活動，讓森林和人類永遠共存。

此次KEEN與More Treees合作的鞋款是以水原希子特別喜歡的Zerraport II為藍本，靈感來自於她穿著旅行時看到的大自然美麗色彩，以淺色、獨特的中性色和OK的世界觀為基礎進行設計。

淺色系以藍天、白雲和草地為主色，碰撞出屬於大自然的清新色彩。（IG@officekiko）

淺色系以藍天、白雲和草地為主色，碰撞出屬於大自然的清新色彩；而深色系款則以黑色為基礎，將代表大地色系的卡其與橄欖綠拼接其中，再以粉紫色揉合優雅與個性之感，配上Zerraport II獨特Z型織帶的芭蕾舞鞋型，讓女孩們在穿搭上多了一份文青質感。

不少人着住KEEN上天入地走天涯，足證實用▼

+ 4

相關文章：美國「穿窿涼鞋」KEEN竟多謝GUCCI抄自己？網友：一眼就認得出

鞋側也特別多附了一個帶有OK標誌的吊飾，象徵著刺胞動物、蝸牛、植物葉脈和年輪…等結構中的螺旋圖案，這存在於許多生物體內的圖案，表達了人類與動物之間存在的循環，也代表著 More Trees一直致力於建構人與自然之間存在的循環，並強調採取行動、和諧共處的必要性。

來自KEEN東京設計部門原創的Zerraport II，除了擁有獨特Z型織帶鞋面，呈現耳目一新的文青氣息，搭上經典護趾設計、輕便快乾與親膚內襯等機能，可讓女孩們享受輕便涼爽的舒適腳感。此次特別的合作，部分銷售額將透過More Trees捐贈給森林保護活動，為每個人創造一個機會來保護我們的地球和未來。

延伸閱讀：

夏日必入荷鞋履！ KEEN 旗下潮流指標鞋款 UNEEK 十週年， Mita Sneaker 、 END. 等聯名陸續釋出！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】