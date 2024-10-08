MAD Paris攜seconde/seconde/改錶革命　重置Royal Oak錶盤刻度

【MAD Paris／seconde/seconde/／Audemars Piguet／Royal Oak】腕錶領域之大一向是令男生沉迷的無底深潭，有人追捧新款、有人收藏舊裝，甚至有人獨愛電子時計，亦有不少人喜愛改裝手錶，包羅萬有。而談到改錶單位，除了熟悉的英國Bamford Watch Department外，法國兩大改錶品牌MAD Paris與seconde/seconde/近日更宣布合體聯乘，以Audemars Piguet經典Royal Oak為藍本，除了玩轉錶盤時分秒刻度外，就連機芯也一同改裝。



本回MAD Paris攜同seconde/seconde/破天荒首次聯乘，可說是改錶圈中前無古人的一大創舉，雖則兩者向來在創作上理念都不同，但建基於雙方對於美學視野的堅持卻碰撞出不少驚喜，這次繼續利用Audemars Piguet人氣Royal Oak作為設計軸心，保留外殼與錶帶銀色鋼材及外型輪廓，集中將設計放到漸變藍色錶盤上，命名為「Royal Order」。

MAD Paris聯乘seconde/seconde/「Royal Order」限家錶作（MAD Paris）

透過虛幻的「Ordered Disorder」（有序無序）重塑時分秒刻度位置，錶面可見到十二枚小時刻度與六十秒刻度對齊並排移至左方，配襯下方的AP標誌、雙方品牌字樣與日期，圓滿表達出看似有序但在錶款上則無序的概念，呈現出強烈藝術氣息，而日期窗框的改動即是代表內部機芯也需要改裝，難怪生產時間需要八至十周之多，另外錶款只會限量推出十隻，定價高達74,000歐元（約630,500港元），值唔值便見仁見智，但絕對是改錶界的先河！

MAD Paris聯乘seconde/seconde/「Royal Order」限家錶作（MAD Paris）

創立於2007年的法國改錶品牌MAD Paris，在改裝技藝上可說與Bamford Watch Department不相伯仲，擅長在手錶鍍上DLC塗層，並可細緻地注入雕花、鏤空、寶石鑲嵌精細設定，早期主力改造品牌當然有Rolex，但近年隨着Patek Philippe和Audemars Piguet用家年輕化，成為市場上熱門收藏品牌，MAD Paris慢慢趨向後者兩大奢華腕錶品牌，曾在2021年聯同Matthew Williams設計出1017 ALXY 9SM別注愛彼鋼製版Royal Oak後馬上成為潮流錶界不可忽略的單位，更促成日後Matthew Williams與Audemars Piguet的官方正式合作；期後MAD Paris又與巴黎品牌Casablanca大玩七彩陶瓷主題，MAD Paris也設計過不少鏤空錶盤與全黑塗層特別作品。除了錶款外，MAD Paris還有改裝Contax相機之作。

MAD Paris x 1017 ALXY 9SM Royal Oak：

MAD Paris x Casablanca Royal Oak：

MAD Paris x Casablanca Royal Oak（MAD Paris）

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MAD Paris雕花精細設定（MAD Paris）

口另外同樣來自法國的seconde/seconde/，亦是近年一出新品便迅即售罄的品牌。由法國設計師Romaric André創立主理的seconde/seconde/，一直以幽默改錶理念見稱，作品散發着強烈趣味性，有別於Bamford Watch Department及MAD Paris的型格路線，為改錶圈迎來新鮮面貌，品牌結合職人文化、工藝表現為中古腕錶設計出可愛且獨特指針與錶面，並交由全法國Morteau唯一指針製造商La Pratique代工。出色設計引來不同品牌青睞，包括TIMEX、AiRain等聯乘項目。