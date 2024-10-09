Converse Addict重現80年代美軍健身鞋　棉質鞋帶換尼龍繩原因是…

【Converse／Converse Addict／球鞋】相信大家鞋櫃中總有幾對Converse「看門口」，確實這百年運動鞋品牌在全世界中已變成帆布鞋的代名詞，尤其是1917年誕生的簡約百搭設計Converse Chuck Taylor All Stars，時至1970年代更擺脫傳統運動鞋形象，成為時尚潮流一部分，不少名人、歌手開始穿用，就連當時美軍也聘請Converse代工，為陸軍生產健身鞋，近日品牌最高支線Converse Addict便以此作為軸心，將這款鮮為人知的美軍內需鞋作升級，不過卻忠於原著，保留幼鞋帶細節重設定。



最新2024年Converse Addict度假系列，除了為紀念ONE STAR誕生50周年而重點推出的ONE STAR Loafer外，Converse Addict繼續製作出兩款底筒Chuck Taylor，其中這款看似平平無奇的米白色款更比芥辣黄版昂貴1,100日元，在同期發佈的Chuck Taylor Clothing新季系列宣傳照中，亦可看到模特兒穿上這復刻鞋作配襯西服，究竟是甚麼大有來頭的鞋款呢？

Converse Addict 2024 Holiday Collection：

Converse Chuck Taylor Clothing Collection：

Converse Chuck Taylor Clothing系列（Converse）

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回到70年代間，當時美軍需要製作一雙健身鞋提供陸軍士兵作訓練之用，但為了不浪費研發時間，其目標只需大量生產輕便、堅固運動鞋，所以便將生產合約交託給三家帆布鞋公司，分別是Converse、PF Industries Inc與Miner Industries Inc，來到80年代初，當中Miner Industries Inc更突破性地把棉質鞋帶轉換為尼龍鞋繩，當然絕非外觀問題，而是尼龍鞋繩能有效束緊腳掌，又能輕易在脫鞋時快速輕易鬆綁，讓訓練時可隨時達至跑步與游泳迅即轉換之用，極具巧妙功能性，然而這對無論那個廠商出品的美軍內需鞋，一直相當稀有，在古着時場有價有市，如買不到原版的話，這次Converse Addict復刻作絕對是上佳取締品。

Converse代工製美軍健身鞋：

Miner Industries Inc代工製美軍健身鞋：

Miner Industries Inc代工製美軍健身鞋（TSUGU）

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這次Converse Addict美軍健身鞋升級版採用舊日本織布機織製的米白帆布為主素材，後踭保留1960年代黑章三星標誌與右腳鞋舌內紅色用家名稱印記，輪廓延續修長美製鞋楦、兩側補強拼布細節，也採用有溫度調節功能的Outlast材質，搭載E.V.A.及Poron雙層結構提升緩震性能，鞋或當然用上Vibram大底賦予耐磨防滑特性，呈現全天候均適用的軍事風作品。

Converse Addict CHUCK TAYLOR CANVAS OX / OFFWHITE（Converse）

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如大家熟悉Converse的話，應該對Converse Addict絕不陌生，於2008年首次出現，份屬品牌旗下最頂級支線系列，每季只會推出兩至三款全新配色，團隊堅持採用高質素材、細緻造工來重塑經典Chuck Taylor All Stars。

憶起當年Converse Addict的出現，可說是為各鞋迷帶來了破天荒的設定，皆因當年自美製作品停產後，市場上質量較底的大貨在損耗值也相當高，不過Converse Addict就能一一鮮決這問題，全因鞋底上注入最具耐用度的Vibram大底，亦成為標誌一環，而鞋履的膠質包邊、帆布、車線、鞋墊均選用高級物料，輪廓亦盡量忠於Made in USA版本，難怪不少人也為她而「中毒」，包括NIGO、N.HOOLYWOOD的尾花大輔、Undercover的高橋盾、WTAPS的西山徹及COMME des GARÇONS等等。

Converse Addict by NIGO：

Converse Addict x N.HOOLYWOOD：

Converse Addict x N.HOOLYWOOD REBEL FABRIC BY UNDERCOVER：

Converse Addict x N.HOOLYWOOD REBEL FABRIC BY UNDERCOVER（Converse）

Converse Addict x WTAPS x UNDERCOVER：

Converse Addict x WTAPS x UNDERCOVER（Converse）

Converse Addict x COMME des GARÇONS：

Converse Addict x COMME des GARÇONS（Converse）

Converse Addict x Richardson：