認識Paraboot外法國皮鞋　Foot the Coacher主腦重塑老字號Marbot

【日牌／Marbot/ 皮鞋】說到日本皮鞋品牌，相信就算未曾購入過，也定必聽過Foot the Coacher這名字，而這個經常受日本時裝設計師青睞進行聯乘的品牌，由Undercover、Mountain Research、Arts & Science到TAKAHIROMIYASHITATheSoloist等等，其背後主理人竹ヶ原敏之介（Toshinosuke Takegahara）近年再次迎來全新企劃，遠赴法國將一家皮鞋製造商Marbot親手帶回日本重新上路。



竹ヶ原敏之介早在1994年經已創立同名正裝鞋品牌，現為AUTHENTIC SHOE & Co.，其履歷可說相當豐厚，曾移居英國學習製作皮鞋，亦與著名GEORGE COX、GRENSON、Tricker's等合作，至今他主理多個鞋履品牌，包括Foot the Coacher、FOOTSTOCK ORIGINALS、SPECTUSSHOECO、BEAUTIFUL SHOES及PPACO，全方位把獨特美學觀帶到鞋履上。

Marbot OXFORD SNEAKERS（Marbot）

Marbot（Marbot）

Marbot宣傳照（Marbot）

來到2022年秋冬，竹ヶ原敏之介再度增添手上品牌數目，重塑一家在21世紀初已停業的百年法國老字號鞋Marbot。最初期Marbot主要為法國軍部生產鞋作，竹ヶ原敏之介早在遊走法國古董市場時已被Marbot吸引，當感受了一段時間後，希望聯絡廠商委託生產單品，但卻完全找不到任何關於Marbot的資料與訊息，不過冥冥之中有着因果關係，兩年前終於以領導形式將Marbot回歸日系時尚界。

Marbot OXFORD SNEAKERS（Marbot）

二戰原版英國海軍甲板鞋（Universal Surplus）

竹ヶ原敏之介一直認為法國鞋履擁有獨特氛圍與輪廓，鞋楦整體比較短，鞋面沒有任何多餘裝飾，相當簡潔，表現出重視實用性的大前提，加上當年Marbot在遠離巴黎的努伊克小鎮設廠，這種純粹、無添加、去除形式化的設計流露出質樸氣息是當今難以接觸到，而這種專業就是令竹ヶ原敏之介為之興奮的主元素。

Marbot FRENCH SERVICEMAN（Marbot）

在短短「接手」Marbot兩年間，竹ヶ原敏之介所建立的品牌形象也非常出眾，不但保留傳統外觀，並仔細地因應現今潮流作改動，最具標誌性的一款鞋作便是Belt Shoes，將軍人於宿舎室內穿用的鞋款時尚化，鞋面改為Cordura機能耐用、潑水材質，鞋面的橡筋提供貼合性，使用Vibram大底作處理，除了充分散發Marbot年代感外，同時在現今配搭也絕不違和。

Marbot BELT SHOES（Marbot）

Marbot BELT SHOES（Marbot）

Marbot同時也延續竹ヶ原敏之介的聯乘習慣，兩年時間已跟日本服裝單位HYKE、YAECA合作，最近受到Steven Alan垂青創作出兩大別注款，雙方以Moccasin作為設計藍本，高、底筒一同出現，並採用法式軍事修身風格，配合堅韌黑色亮麗牛皮，讓腳感更加舒適，鞋底亦以Vibram製成，乾淨俐落外觀線條令鞋作容易穿梭於各種風格中。雖然重啟兩年，但絕不能忽視有竹ヶ原敏之介坐鎮的Marbot。

Marbot x Steven Alan Moccasin：

Marbot x Steven Alan Moccasin系列（IG@stevenalanjapan）

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Marbot x HYKE（Marbot）