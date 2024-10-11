KITH首度聯乘AURALEE再配NB新作　原創日製布料作呈現優雅靜奢風

【KITH／AURALEE／New Balance／聯乘】KITH主理人Ronnie Fieg向來喜歡跟不同品牌合作，取其擅長的領域移植到KITH自身的作品之中，繼早前與Giorgio Armani及馬田史高西斯合作過後，Ronnie Fieg再次對於服裝單品有着全新詮釋，請到巴黎時裝周常客的日牌AURALEE合作，以KITH 101 Palette標誌柔和色調演繹高質面料的極致靜奢風，俘虜一眾美日時裝愛好者。



由岩井良太（Ryota Iwai）於2015年創立的AURALEE，一直以來透過日系優雅簡潔線條作為設計主軸，配上高質面料製作出細緻質感服飾，而設計師岩井良太亦曾在訪問中談及過，AURALEE最大優勢與引以為傲的本業正是自家研發、編織「生地」，服裝的核心本質應是布料，正是這種獨有的時裝視野，令AURALEE誕生四年後便已首度登上巴黎時裝周，同時也吸引了不少歐美時裝人的目光，當中Ronnie Fieg就是其中一人。

KITH 101 for AURALEE系列（KITH）

直至近日，Ronnie Fieg身體力行找來岩井良太，二人正式展開首次聯乘企劃，雙方透過重視衣物的低調精緻感為依歸，由物料、剪裁以至造型上對於極致品質的共同追求，將KITH 101 Palette為人熟悉的優雅大地色調結合AURALEE原創日製上乘材質，例如Super 120羊絨、編織帆布、FINX埃及棉及南非馬海毛等布料，創作出一套又一套奢華秋冬作品。

KITH 101 for AURALEE系列（KITH）

KITH 101 for AURALEE系列（KITH）

KITH 101 for AURALEE系列（KITH）

除此之外，本次的合作單品亦圍繞着美式簡約造型來引發，包括羽絨褸、西裝外套、絨面大褸、裇衫、棉質衞衣與針織品等等，系列中不少焦點作品都有注入了繡有KITH與AURALEE字樣的布標在當眼處，迎來低調處理之餘，又能清晰表示兩大品牌初次合作。

KITH 101 for AURALEE系列（KITH）

為了將KITH 101 for AURALEE系列展現出最佳示範，在宣傳照中Ronnie Fieg更為模特兒配搭上KITH與New Balance全新配色的美製994V4鞋作，沿用網眼與絨面製成，這次就挑選了AURALEE系列中相當融和的Moonrock色調，另外首次亮相的1000鞋款則採用Quarry粉藍色，同樣以絨面為本，由頭到腳貫徹KITH嚮往的靜奢風。

Kith 101 & New Balance Moonrock美製994V4（KITH）