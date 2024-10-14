手繪球衣藝術家Christian Jeffery　古布二創被曼城官方邀請合作

【Christian Jeffery／Blokecore／球衣／藝術】Blokecore熱潮今年確實橫掃時尚界，球衣蹤影隨處可見，成為各大時裝品牌的設計靈感外，同時也觸發了不少藝術單位以波衫作為媒介，不過一眾這些設計師主要創作方法也只在現有或復古球衣上透過針線、彩繪、物料加加減減，但來自英國的前adidas足球部高級設計師Christian Jeffery卻不只停流於此，透過非球衣布材結合油彩繪畫技藝進行二次創作，製作出散發藝術氣息的手繪偽球衣。



Christian Jeffery英格蘭手繪球衣（IG@christianjeffery_projects）

環觀當今足球藝術融合的世界中，這位Blokecore設計師Christian Jeffery已超越了一貫傳統二創球衣作風，其作品完滿解釋了足球與藝術有着另類並存的結果，他絕對堪稱得上為一名藝術家，作為前adidas足球部資深設計師，Christian Jeffery曾參與adidas聯乘Human Race波衫系列設計項目，起初Christian Jeffery只以實驗性質在家中透過顏料、噴漆、紮染、筆墨重新創作球會標誌與球衣圖案，一次機會呈上給予Pharrell Williams觀看後，最終企劃正式展開，Christian Jeffery同時也開展個人手繪偽球衣生涯。

adidas x HUMAN RACE球衣系列（adidas）

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Christian Jeffery首件祖雲達斯作品：

Christian Jeffery首件祖雲達斯作品（IG@christianjeffery_projects）

回到Christian Jeffery小時候已被時裝、繪畫與足球文化所包圍，足球偶像就是萬人迷碧咸（David Beckham），而在時裝創作中Alexander McQueen成為了Christian Jeffery的啟蒙老師，他了解到服裝貴精不貴多的道理，嘗試將非足球元素或靈感移植到球衣中，混合成一種嶄新視覺的藝術品。

Christian Jeffery阿仙奴手繪球衣（IG@christianjeffery_projects）

在車路士藝術學院學習平面設計最後一年，有幸被Puma邀請前往德國進行實習並製作足球裝備與運動服，藉令他大開眼界，畢業後正式加入Puma賽車隊進行全職工作，大約一年後以技術助理身份轉到adidas足球部，工作大約五年左右成功晉升為高級設計師，為曼聯、皇家馬德里、奧蘭多海盜和華倫西亞設計季度球衣。直至疫情封鎖幾年間，Christian Jeffery在沈悶中發展新興趣，他遊走參觀布料商店，以個人經驗與美學自家創作藝術球衣，在沒有球會、大公司的既定規條下，Christian Jeffery開始以各種非運動物料來進行二創，也得悉這種突破性自由設計才是個人真正喜愛的東西，探索全新球衣領域。

Christian Jeffery手繪球衣系列：

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時至今日，Christian Jeffery的創作過程由採購各式各樣有趣的布料開始，縫製成球衣輪廓，然後採用巧奪天工的手繪油畫技藝注入花卉、幾何圖形與隊徽，正因為每件作品是由全人手製，所以作品全球只此一件，衫身上的每一筆觸與細節均與別不同也賦予生命力。

Christian Jeffery日本隊手繪球衣：

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年初與Famille Notoire合作更得到Dover Street Market垂青，於倫敦店開設期間限家展覽，本年四月亦與曼城官方合作設計出別注數碼印刷版本，其設計靈感來自代表曼城的象徵——玫瑰與蜜蜂，近日Christian Jeffery再次挑戰全新物料，用上一張法國古董地毯作為主素材，並以巴黎紅星球隊作為創作主軸，繪製出可能未必能着用但掛在家中欣賞已值回票價的藝術品。

Christian Jeffery "Tapestry Under A Tree"法國古董地毯製巴黎紅星球衣：

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Christian Jeffery x 曼城客製球衣：

Christian Jeffery x Famille Notoire in Dover Street Market：