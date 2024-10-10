City Boy教父聯手創作　Vans Tokyo Design Collective注入新能量

說到中田慎介與加藤忠幸可說是日本當代最具指標性的兩位人物，曾為BEAMS創意總監，現為DAIWA PIER39、The▲Hermit Club與Unlikely的代表，中田慎介可說是如果提到「CITY BOY」一詞就絕不能不提到的人物，尤其編著的《UNLIKELY THINGS》一書，也是品味敏銳人士不可漏掉的重要工具書。



加藤忠幸（左）與中田慎介（右）（IG@vanstw）

而從小接觸衝浪文化的加藤忠幸從BEAMS買手到Surf Skate Zine（SSZ）代表，甚至接手父母農場成為「加藤農園」的四代目，同樣也是建構起「CITY BOY」文化的基石，雖然這個詞就如同裏原宿成為一種過繼，他們兩位形塑出的新寬鬆風格，也成為現在許多讀者進行搭配的參考。

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本次Vans Tokyo Design Collective 以「Harajuku Punk」原宿龐克為命題，將Vans的經典鞋款剪裁與倫敦龐克巔峰時期的粗獷街頭元素巧妙融合，打造顛覆傳統的混搭風潮。Vans也再次聯手知名日本設計師中田慎介和加藤忠幸，為經典款式注入無畏的龐克風格，賦予全新生命力。兩位設計師從傳統正式服裝中的格紋圖案汲取靈感，為整個系列注入叛逆的態度。

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「Harajuku Punk」系列於9月21日在指定門市及Vans官方網站販售，更多資訊請至品牌社群媒體查詢。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】