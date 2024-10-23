Dr. Martens Square Toe幾何方頭系列登埸！可甜可辣個性女孩必備

方寸之間、風格無限！今年夏末，Dr. Martens再次在經典與創新的碰撞中，激盪出革命性的時尚火花，推出大膽而現代的「Square Toe」幾何方頭系列！



不僅響應主宰2024春夏潮流的方頭鞋款，更顛覆人們對夏季繽紛色彩的刻板印象，以時髦的黑色作為主色調，搭配不同鞋面材質與設計細節，一口氣釋出四款「Square Toe」鞋履，包含「Maybole Chelsea」及「Maybole Mary Jane」，可甜可辣的設計絕對是個性女孩的鞋櫃必備款。

甜辣女孩必備！「Maybole Chelsea」、「Maybole Mary Jane」展現自我（Facebook@Dr. Martens Hong Kong）

「Durrow Zip」及「Durrow 5i」的紳士雅痞風格，則是注重精緻與穿搭態度的男性首選。現在就穿上極具存在感的馬汀「Square Toe」系列新品，踏出堅定的步伐，開創屬於自己的篇章！

甜辣女孩必備！「Maybole Chelsea」、「Maybole Mary Jane」展現自我

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作為Dr. Martens代表鞋款的Chelsea切爾西靴，自1970年代便與搖滾和獨立音樂緊密相連，並以帥氣俐落外型成為潮流鞋款的經典之作；1920年代發跡的Mary Jane瑪莉珍鞋則憑藉舒適百搭的風格於時尚洪流中穩佔一席之地。

此回Dr. Martens選用柔韌的黑色Wanama皮革打造Maybole鞋履，結合搶眼的幾何棱角鞋底，重新定義兩雙經典鞋款。「Maybole Chelsea 」配有便於穿脫的彈性側片，並保留馬汀標誌性的後跟標，打造個性鮮明的鞋款；「Maybole Mary Jane」則以方形鞋舌呼應楦頭輪廓，並搭配金屬扣環，賦予鞋款大膽前衛的女性魅力。可甜可辣的造型讓妳無須與單一風格妥協，無論搭配皮衣、丹寧褲，或飄逸長裙都能脫穎而出，展現自信不羈的時尚態度！

紳士雅痞首選！「Durrow Zip」及「Durrow 5i」重構經典

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框架就是用來打破的！Dr. Martens以Durrow鞋履向那些拒絕被社會藩籬限制的人們致敬，選用黑色光滑全粒面Buttero皮革製成，搭配一體成形的馬汀大底，並摒棄馬汀標誌性的黃色縫線，改以不規則的黑色幾何車縫線，大膽呈現具有解構與拼接風格的視覺效果，並分別為「Durrow Zip」靴點綴銀色金屬拉鍊及鉚釘、「Durrow 5i」五孔鞋則裝飾堅固不易變形的上蠟棉質鞋帶和銀色鉚釘，打造率性不羈的雅痞氣息，無論是搭配修身西裝或是寬鬆外套，Durrow鞋履獨特的風格都能讓你一眼就被注目，成為展現自我風格的代名詞！

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