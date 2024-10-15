BIRKENSTOCK x BEAMS全新聯名曝光　麂皮鞋面佈滿骨紋鞋底紋路

在今年迎接250週年的BIRKENSTOCK勃肯鞋，最初專注於「足部健康」這件事，延伸出涼鞋、拖鞋、包鞋等種種舒適度，到現在憑藉著Clean fit風潮翻紅，已成為許多人日常穿搭的時髦選擇，也吸引許多品牌爭相合作。



而作為引領日本流行文化的選貨品牌BEAMS，繼先前與Crocs打造兩雙以阿美咔嘰的經典外套的Classic Clog後，再度魔改勃肯經典的London鞋款，變的實穿又有創意。

將麂皮鞋面佈滿鞋底紋路

這次BEAMS與BIRKENSTOCK的再次合作，使用與先前ZURICH拖鞋相同設計語言，將標誌的骨紋鞋底紋路蔓延至鞋身，在更多季節皆能穿著的London鞋款上，使用壓印的方式在麂皮鞋面呈現，讓原本簡約且圓滑的鞋面設計瞬間豐富有層次，而在印有雙方Logo的鞋墊，採用勃肯最為標誌性的「標準鞋床」，符合三維足弓結構和和後跟的包覆式設計，讓日常穿著也能保持一定的舒適度。

BIRKENSTOCK × BEAMS “LONDON”（IG@beams_official）

另外本次聯名鞋款的鞋盒，也使用BEAMS品牌色的橘色，讓鞋款更具收藏意義，目前男女尺寸已在官網開放預購，10/12正式上架。

BIRKENSTOCK × BEAMS “LONDON”



已在日本BEAMS門市和BEAMS官方線上商店展開預訂

10月12日（六）正式發售



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