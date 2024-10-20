杜絕黃牛！日鞋鋪推出超嚴謹買鞋規範　全程穿指定鞋款禁外套膠袋

撰文：COOL潮流生活網
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雖說球鞋炒賣已不是新聞，但相信對於熱愛球鞋文化的人來說，這是相當討厭的事情。最近就有日本鞋店為了杜絕炒賣商，想出了特殊的「買鞋規則」引起網友們的熱議。

日本鞋店買鞋規範「超嚴謹」：顧客需穿著指定鞋款才能買「限量鞋」！

據悉，這次販售的是熱門鞋款Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG Reverse Olive，早在正式發售前就已經引起鞋迷們的關注，甚至早有炒賣商喊出7萬日圓（約港幣3657元）的價格出售，可想而知，這雙鞋肯定是炒賣商的重點目標。為了杜絕這樣的問題，日本 atmos pink flagship原宿店祭出一連串繁複的買鞋規則，包括：全程要穿指定鞋款才有資格排隊，以及不能在鞋外套塑膠套等的規則，在網路上掀起熱議。

atmos pink flagship祭出特殊的買鞋規則，規定客人必須穿著指定款式的 Air Jordan 1 來抽籤排隊買鞋，詳細規則如下：

1. 發號碼牌以及抽籤的時候，都必須穿著指定鞋款，
2. 穿仿冒鞋無法參加抽籤（現場工作人員確認）
3. 一旦工作人員開始整理隊伍，請全程穿著指定鞋款，被工作人員發現沒穿的客人無法參加抽籤。
4. 需要兩腳都穿指定鞋款，只穿單腳無法參加抽籤。
5. 發放號碼牌以及抽籤的時候，都必須穿著指即便穿著指定鞋款，但是套上塑膠袋的客人也無法參加抽籤。若工作人員發現類似行為，同樣無法參加抽籤。

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也因此造就新宿街上一堆人穿著一樣鞋款在排隊的奇景，只能說店家為了杜絕炒賣無所不用其極，如果台灣也有店家祭出這樣的規定，大家是否願意遵守呢？歡迎留言與我們分享。

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