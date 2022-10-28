嚴選秋冬5款新鞋　Nike聯名、ASICS復刻、Dr. Martens燈芯絨必備

相信有許多搭黨們跟搭編一樣，為了不同的場合而備有各式鞋款來搭配出不同的風格，像是上班、上課時著用偏正式的鞋款，而想去運動就換上方便走跳的款式。



雖說鞋款多所能呈現的樣貌更百變，功能則更專一，但擁有一雙好穿且足以因應日常、戶外活動的鞋子，不僅為荷包省下額外花費，還能提升生活便利性！

今回就讓Dappei為各位推薦5雙好看、好搭又好走的鞋款，2022下半年就靠它們順順走下去吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. The North Face VECTIV

一直致力於提供戶外運動愛好者優良體驗的 The North Face，2022 秋冬推出以拉力賽車為靈感的「拉力越野鞋 VECTIV 系列」，將運動時面對艱難環境、多變的氣候仍以強韌的毅力予之克服的精神，昇華成能幫助跑者藉由舒適的腳感完成越野體驗的鞋款。

除了推出頂級的 FLIGHT VECTIV 鞋款，也針對不同的越野強度提供具抓地力、防水、透氣且耐磨的樣式，例如：適合女性戶外漫遊的 VECTIV HYPNUM 鞋款，以柔軟中底及承托板加強足部靈活度，而增加鞋舌、腳後與墊片厚度則讓這雙亮眼的橘白色撞色鞋款好看之餘也更加舒適。

2. Dr.Martens 1461

雖然不是運動休閒鞋，但以生產工人用靴起家的 Dr.Martens 至今仍廣為著用則不難看出他們於鞋款舒適度、耐穿極輕量化的用心；而說到 Dr.Martens 的經典鞋型非三孔的 1461 系列莫屬，無論是上班或休閒都能看到其被著用，搭配性可說是相當高。

大家對於 1461 系列的印象是否停留在素色且低調的基本款呢？本次 Dr.Martens 1461 推出的 2022 秋冬系列在顏色、花紋、面料上都有所突破，以受歡迎的「Iced 冰底」搭載磨砂質地、燈芯絨等特色材質，並以亮眼、富有濃濃秋意的顏色使人耳目一新，更於花紋注入豹紋元素所展現強烈的視覺效果，喜歡復古風格或視覺上新鮮感的你一定會喜歡！

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3. ASICS JOGGER X81

如果上述的兩雙鞋對你來說依然不好融入日常，那麼就試試 ASICS JOGGER X81 吧！這款鞋型復刻 80 年代經典跑鞋，獨特的鏤空 Cush-Hole 中底使簡約的外觀多了分個性，流線型鞋身與異材質拼接十分質感，搭載4種百搭配色則讓這雙鞋更好融入不同場合；不管是混搭正裝的 smart casual 風格、復古的街頭時尚或陽光乾淨路線都很好駕馭。

4. adidas Originals NMD_V3

大家還記得 2015 年顛覆運動潮流界的鞋款 adidas Originals NMD 嗎？復古的經典鞋型吹起將跑鞋結合時尚的多變混搭風，改變人們對於跑鞋陽春、難駕馭的印象。而本次回歸的 adidas Originals NMD_V3 則延續 NMD 家族的外觀，鞋身採用透氣網眼材質，後腳跟與中底以半透視的 TPU 材質打造未來感機能美學；特別的是，NMD_V3 於鞋面使用高機能環保紗線，以海洋回收塑膠廢料、再生聚酯纖維來響應品牌的永續精神。

5. Nike Craft GPS

主打「生而不凡，為所有人設計」的精神，Nike Craft GPS 與藝術家 Tom Sachs 認真研究歷代球鞋的款式、重量、配色、球鞋實著者以及穿著場合，藉由不斷測試來找出人體與地面接觸最舒適的設計；比起不斷創新反而致力於保留經典元素外增添先前遺漏的新元素，好讓這雙鞋經的起歲月的考驗。

全新配色 Archive 視覺上給人溫暖的氛圍，鞋面以芥末黃、米黃包覆，鞋舌則以亮橘色點綴，鞋後側的塗鴉字體則添加些許俏皮；中性的尺碼更是呼應了為所有人設計的理念，不分男女都能將此雙鞋融入日常穿搭。

Dappei 結語：

秋冬想入手新鞋卻還沒頭緒嗎？今回推薦的5雙鞋款不只好穿，還各有特色，搭黨們不妨參考看看吧！



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原文：2022 秋冬必收 5 雙鞋款推薦，馬汀、亞瑟士復古風太欠收，NikeCraft GPS 上腳就算加班也會笑！

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