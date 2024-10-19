NEPENTHES新牌SHIDEN推動鐵騎潮流　90年代《天若有情》劉華風

【SHIDEN／NEPENTHES／電單車／時裝品牌】近年「26」文化盛行令不少各式各樣的古董電單車成為男人的浪漫，最為港人熟悉的兩位愛好者必定是森美與張繼聰，喜愛Harley Davidson的兩位除了醉心於改車、Ride車外，在造型上相當講究，一身「哈雷」皮褸、牛仔褲與皮靴完整了整個電單車文化。近來日本NEPENTHES服裝公司也向機車元素作為設計開章，創立全新品牌SHIDEN，中文名為紫電，大玩賽道電單車主題，引領另一Motorcycle-core風潮。



SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

SHIDEN中文名為紫電（SHIDEN）

由清水慶三（Keizo Shimizu）創辦的NEPENTHES服裝公司旗下擁有多個自家品牌，包括Engineered Garments、Needles、South2 West8、AÏE與RHODOLIRION，本年清水慶三在品牌欄目中再增添新成員SHIDEN，劍指透過時裝演繹出日本獨有的機車文化，品牌由著名造型師服部昌孝（Masataka Hattori）擔任創作總監，首席設計師一職便由清水慶三（Keizo Shimizu）親身上陣。

SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

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SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

SHIDEN剛剛推出首個2024秋冬系列已引起廣泛注目，一系列電單車服轉變為時尚單品，迎來多款注滿由NEPENTHES總監青柳徳郎（Tokuro Aoyagi）設計的紫電、Beyond The Speed、Racing Team、UNCATCHABLE等機車繡章，當中一款圓領皮褸更刻意改短衫身長度，只保留兩袖與胸前部分，讓底層衣物露出呈現出造型層次性，另外亦有各款原色與洗水牛仔機車外套、工程蛤乸衣等等，散發出一種天若有情「劉華」的味道。

SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

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SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

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SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）

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SHIDEN首季作品中也有復古風尼龍運動套裝，注入對比度高的粉紅與紫色，流露出強烈九十年代感，除此之外，一款老虎印花長袖T恤亦誠邀刺青藝術家彫桃（Horimomo）繪製，注滿壞孩子感覺，為了令造型更加完整，清水慶三亦自家製作出移植Vibram狗牙底的高筒機車皮革靴，誓把Motorcycle-core推向主流，不知道將來森美、張繼聰會否轉穿紫電造型呢？

刺青藝術家彫桃繪製老虎印花（SHIDEN）

SHIDEN 2024秋冬系列造型照（SHIDEN）