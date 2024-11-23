A$AP ROCKY x PUMA聯名取材賽車　結合運動與街頭再掀賽車鞋潮流

PUMA於潮流賽道持續領先！本次再度聯乘HIP-HOP屆時尚指標A$AP ROCKY重新定義賽車文化，展示PUMA在專業運動與街頭潮流融合的無限潛力。



全新A$AP ROCKY x PUMA系列，以穿梭夜間賽道&駛向霓虹光影作為設計概念推出 Inhale聯名鞋款以及多款潮流服飾配件，保留賽車文化的輪廓感設計，並加入搶眼霓虹色彩點綴其中，完美詮釋A$AP ROCKY獨有的前衛風格，2024 A$AP ROCKY x PUMA秋冬聯名系列商品，已於11月7日在指定門市店點及PUMA官方購物網站限量發售以運動時尚輕鬆駕馭潮流賽道！

A$AP ROCKY x PUMA聯名系列（IG@cara_baby）

不僅外型設計取材賽車文化，更是穿上即能體會賽車精神

此次A$AP ROCKY x PUMA聯名系列，整體設計以穿梭夜間賽道&駛向霓虹光影為靈感，將賽車時裝元素轉化為前衛潮流，從翻玩PUMA經典復古跑鞋Inhale，到重塑外套、圓領衫及運動長褲，將 A$AP ROCKY的獨特設計風格體現於每件時尚單品。A$AP ROCKY x PUMA Inhale全新聯名鞋款取材自2000年代初推出的經典跑鞋Inhale，在A$AP ROCKY 首度宣佈與PUMA建立長期合作關係時，即是以這雙外型搶眼的Inhale鞋款亮相並成功引爆熱議話題。

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此次秋冬聯名共推出兩款配色，將鞋面重新設計並於鞋舌上加入A$AP ROCKY的暱稱「 Flacko 」，在設計中加入彩蛋細節。首先，A$AP ROCKY x PUMA INHALE MESH於黑色鞋面刷上螢光綠火焰，並畫上銀色彎刀，彷彿穿梭於夜間賽道，營造出霓虹光影感，而A$AP ROCKY x PUMA INHALE DISTRESSED NEOPRENE使用灰銀鞋面並透過黃色光影勾勒線條，採用仿舊和撕裂視覺效果創造獨特性，最後以黑灰漸層彎刀完美收尾。

A$AP ROCKY x PUMA聯名服飾與配件

本次祭出包括刺繡連身衣、圓領衫、圓領長短袖 T 恤、長褲等，各式單品融合了賽車經典細節與A$AP ROCKY的街頭美學；別具特色的PUMA X A$AP ROCKY雙面穿外套，以皮質拼接，一面配有PUMA經典跳豹Logo，另一面則採用亮眼的霓虹綠緞面，印上A$AP ROCKY最新專輯名稱「DON'T BE DUMB」字樣，以寬鬆短款剪裁展現俐落帥氣，在袖子拼接也不容小覷，一側使用光滑皮革袖子，背面則使用絎縫緞面打造不同風格穿搭。

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PUMA X A$AP ROCKY短袖T恤以寬鬆剪裁呈現嘻哈街頭風格，採用水洗仿舊處理布料，並壓印上搶眼賽車插畫圖樣，另外也推出口袋T恤，同步將A$AP ROCKY的品牌AWGE元素加入，推出人人皆可輕鬆駕馭的簡約百搭潮流單品。

配件部分則推出首度在巴黎時裝週亮相的PUMA x A$AP ROCKY手提中包，融合了汽車文化和時尚底蘊，創新設計採用PUMA品牌浮雕字樣和仿造工具箱的結構化設計，以搶眼正紅配色抓住眾人目光。

PUMA x A$AP ROCKY Balaclava頭套，起源於戰爭和保暖機能需求的單品，在現今時尚伸展台上嶄露頭角，設計靈感來自於車手在頭盔下佩戴的Balaclava頭套，加入舒適、蓬鬆機能並加上A$AP和PUMA聯名的賽車圖樣，成功打造潮流時尚必備單品。

Rihanna與A$AP Rocky（threads@adedablogg_）

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