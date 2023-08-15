PUMA x RIPNDIP聯名系列登場！中指貓現身波鞋、服飾勁「抵死」！

由PUMA 旗下 SELECT 系列首度攜手美國街頭潮流品牌 RIPNDIP，以叛逆不羈、無厘頭搞怪的靈魂角色中指貓（Lord Nermal）為系列主角，其玩味搗蛋的形象「變形」為聯名系列的核心，悄悄藏在 PUMA x RIPNDIP 翻玩經典聯名新品中。



台灣品牌大使 Julia 吳卓源以一身搶眼吸睛的 PUMA x RIPNDIP 新品出席，搶先一窺藏在中指貓家中的服飾、鞋款、配件等時尚單品與街頭滑板元素。Julia 笑談自己本身也是「叛逆」屬性，在看到中指貓 Nermal 逐漸進化變身為 PUMA 跳豹時，完全顛覆對聯名的想像！

PUMA x RIPNDIP 全系列單品已於8月10日全球同步開賣，掀起惡搞幽默讓每個細節都不放過。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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搞怪女神 Julia 與 PUMA x RIPNDIP 玩出新花樣，攻佔 PUMA 旗艦館嗨玩今夏

來自美國佛羅里達州的 RIPNDIP 於 2009 年由滑板運動愛好者所創立。透過品牌標誌性的趣味與放浪不羈之態度，RIPNDIP 迅速成為當今最受歡迎的街頭服飾品牌之一。靈魂角色中指貓（Lord Nermal）放蕩不羈不畏懼挑戰的作風與 Julia 不謀而合。Julia 一見到 PUMA 與中指貓的無厘頭組合一見如故：「選擇當 R&B 歌手就是一件爸媽眼中蠻叛逆的決定，畢竟求學路程都是練古典鋼琴的，但骨子裡對於自己想做的事是常常蠻堅持的，所以看到 Nermal 進化成為 PUMA 跳豹的 Logo 真的是超級反骨的行徑，絕對是翻玩經典的新高度！」「變形」作為此次 PUMA x RIPNDIP 的核心理念，將中指貓 Nermal變身為 PUMA 貓。這個系列使用迷幻的圖案、變形的造型和視覺效果，將這個概念活靈活現地呈現出來，創造出街頭感十足的俏皮設計。RIPNDIP 擅長使用輕鬆詼諧的設計手法呈現單品，成功傳遞滑板文化並彰顯品牌流行文化精神。

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翻玩經典 潮流圈蓄勢待發！Julia 公開隱藏在聯名新品裡「鬧」人尋味的小細節

PUMA x RIPNDIP 翻玩經典系列推出多款服飾、鞋款與潮流配件，百搭實穿的口袋短袖 T 恤，將中指貓出現在胸前口袋內，表面看來只是邪笑的表情，拉下口袋後完整露出比中指的叛逆全貌，這樣的街頭惡趣味為此聯名系列增添不少玩味新意。Julia 大方分享今天的街頭風穿搭細節：「首先是我身上穿的這件上衣，中指貓躲在胸前口袋，原本看起來只是邪惡的笑容，結果把口袋翻下來直接被牠比中指，有夠叛逆；再來我腳上的鞋子，這隻中指貓頭真的很難不讓人盯著牠看，用一種很厭世眼神在偷窺大家的感覺，超欠揍又可愛！最後配件類的毛帽，外觀看起來是一隻盯著人的貓，沒想到一翻下來竟然在比中指，每一樣都超多細節超可愛又胡鬧！」

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PUMA X RIPNDIP 聯名商品主推 Suede 及 Slipstream 系列鞋款，以高質感麂皮打造，鞋舌也加入 PUMA x RIPNDIP 聯名圖樣，內側鞋底滿版印花插圖散發滿滿童趣和詼諧惡趣味的獨特設計巧思。處處可見生動逗趣的靈魂角色 Nermal 結合 PUMA 跳豹圖騰貫穿其中，絕對值得潮流貓奴們收藏的系列。「這次聯名有 Nermal 搞怪元素加入並保有 PUMA 經典又高級的質感！我很喜歡 PUMA SELECT 系列，總是與各種意想不到的品牌碰撞，我在創作時也常跳脫原本的曲風或創作方式，與許多不同風格的音樂人或製作人一起切磋音樂，互相 feat！」Julia 熱情的與大家分享聯名新品的細節與創意巧思，活潑俏皮的中指貓圖樣、PUMA 的跳豹插畫和彩虹球鞋設計等俏皮圖騰，這一波聯名滑板圈、搞怪潮流人士甚至是愛貓奴無一倖免！

潮流 LOOK 搶先入手，超值限量好禮馬上行動手刀收藏

雙貓合體 PUMA x RIPNDIP 叛逆炸街聯名系列 8 月 10 日全球同步開賣，台灣更獨家祭出消費滿額贈活動，凡消費滿 台幣$5,000 且內含任一 PUMA x RIPNDIP 限量聯名商品，即可獲得 PUMA X RIPNDIP 限量縮骨遮，數量有限送完為止。

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