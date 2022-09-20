紫色控只有iPhone點夠？5對紫色波鞋　Nike AJ1、PUMA、NB超夢幻

各位的 iPhone 14 有順利到手了嗎？今年新一代 iPhone 新機一次推出兩種紫色實在太燒！根據統計數據，深紫也是 iPhone 14 Pro 最熱賣、預購數最高的。



而今年紫色也可說是熱門色系之一，早已不是女生專屬的甜美系色彩，成為中性配色的行列，而今回編輯即盤點了 5 雙紫色系超百搭球鞋，還換不了新機？來雙新鞋可以吧！

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Air Jordan 1 Retro High Court Purple White

作為鞋壇的經典系列之一，也是每個男生必備的夢幻鞋款。這雙 Air Jordan 1 的 Court Purple White 配色致敬具有皇家代表性的紫色，並以一代經典外型混黑白色塊，精巧俐落更是服裝搭配的好單品！

New Balance BB550WR1

可說是 New Balance 今年最大勢的鞋款，NB 550 以在九零年代的籃球鞋原型為基底，加以重新設計後兼具復古美型與舒適性，其中最受歡迎的配色就是這雙白紫 BB550WR1 啦。白色皮革鞋面與麂皮層次，加上紫色拼接點綴，鞋側紫色徽標更添細節感，是不論性別都能駕馭的球鞋！

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Puma Suede Classic+ Purple

Puma 家最知名的鞋款非 Suede 莫屬了，有「B-boyism」的第一雙球鞋美名，Suede Classic+ 以高質感麂皮包覆鞋面並搭載橡膠中底，燙金 LOGO 作為標誌細節，有許多配色可選，其中深紫色的款式更顯個性不怕過於高調，也十分適合作為日常搭配。

MASION MIHARA YASUHIRO Low Original Sole Dyed Sneak

由日本設計師三原泰弘推出的鞋履品牌 MIHARA YASUHIRO，在近年的時尚界以及鞋類界佔有一席之地，今回推薦的紫色系球鞋當然也不能沒有這雙超夢幻配色的低筒 Peterson！採「Overdyed」染色工法，更顯色彩質感，全帆布鞋面，而鞋舌標籤與波浪設計鞋底讓整雙鞋顯得特別。

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Nike Dunk Low Purple Pulse

特別適合女生的甜美系 Dunk Low！Purple Pulse 以白色皮革鞋面為基底，以三種紫色作為亮點，渲染紫色與白色鞋面拼接，Swoosh 標誌則是選用較深紫色，外底再加上淺紫色點綴，更加顯現整雙鞋的清新風格。

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