Blackpink Rosé曝光新款Puma Palermo　勢必再次掀起搶購熱潮

韓國超人氣女團BLACKPINK成員Rosé上月成為Puma品牌大使，光是在社群上曝光上腳傳奇賽車鞋履Speedcat的照片，就瞬間讓該雙鞋款紅遍全球，展現出超強的帶貨實力。



而除了Puma Speedcat以外，Rosé於形象照穿著的Palermo也是接下來主打的人氣款式，近期Rosé又再度曝光一款全藍配色，勢必又會掀起一波搶購熱潮。

Rosé身上所穿著的運動外套以及復古鞋款就在網路上掀起一陣討論熱度。（IG@pumahk）

Rosé曝光全新Puma Palermo

近期Puma釋出一部預告片，畫面中Rosé穿著黃色的Puma復古球衣，下半身穿著黑色短褲露出修長美腿，而手上則是拿出一款藍色的Puma Palermo，不論是鞋還是人都超級香。

在Rosé擔任Puma品牌大使後，Puma也邀請她參與「RewritetheClassics」企劃，據傳會為PumaPalermo、Speedcat等復刻經典鞋款帶來全新面貌，這次影片沒意外就是該企劃的一部分。

Puma Palermo強勢登場

Puma Palermo延續經典復古的德訓鞋輪廓，鞋面以高質感麂皮與T字鞋頭元素呈現，側邊燙金Logo彰顯品牌身份，營造出層次分明的別樣美感，絕對是街頭男女潮人鞋櫃必備的百搭鞋款。

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究竟Rosé與Puma會帶來什麼驚喜呢？正式消息將會於8月1日正式發表，請各位粉絲們敬請期待！

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