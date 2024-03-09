《海賊王》X PUMA聯名波鞋　4款Suede以新四皇外型作靈感23日開賣

日本國民漫畫《ONE PIECE》連載至今已有 20 餘年，憑藉熱血的風格以及追尋大密寶的過冒險程，讓作品深受年輕世代喜愛，更成為全球單行本銷量累積第一名！



尤其去年 Netflix 推出真人版影集後，更讓《ONE PIECE》的熱度於全球再次延燒！隨著話題持續上升，如今《ONE PIECE》即將和 PUMA 展開合作，並推出以「新四皇」為主題的聯名鞋款！

《ONE PIECE》X PUMA Suede聯名波鞋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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本次合作以 PUMA 旗下的經典型號 Suede 為藍本，並透過《ONE PIECE》中的新任四皇作為外型靈感，將角色造型完美與鞋款結合，總計推出四種款式，分別是Luffy（路飛）、Buggy（巴其）、Teach（汀奇）、Shanks（撒古斯）。

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每一雙聯名鞋款皆能清楚看到角色識別特徵，例如小丑巴其的俏皮裝扮、黑鬍子的暗暗果實能力、的眼下傷疤等等，並藉由麂皮、皮革等面料，為鞋款展現質感別具的造型，值得一提的是，路飛的款式更追上動畫進度，以 5 檔的外型姿態呈現！

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據官方消息，PUMA Suede X《ONE PIECE》將於 3 月 23 日在全球 PUMA 指定門市販售，有興趣的讀者不妨留意 PUMA 官網。

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