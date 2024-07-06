PUMA賽車鞋Speedcat OG攻佔時尚圈！Blackpink Rosé上腳身價翻倍

時尚運動品牌PUMA日前重磅宣布韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé成為全球品牌大使，光是形象影片一釋出，Rosé身上所穿著的運動外套以及復古鞋款就在網路上掀起一陣討論熱度，可見K-Pop於全球無遠弗屆的影響力。



Rosé身上所穿著的運動外套以及復古鞋款就在網路上掀起一陣討論熱度。（IG@pumahk）

而在成為品牌大使後，Rosé也隨即在個人社群Po出參觀德國PUMA總部的照片，照片中她穿著傳奇賽車鞋款Speedcat，讓該雙鞋款瞬間躍上各大穿搭平台，現在身價更是水漲船高。

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Rosé日前Po出前往PUMA德國總部的照片，不僅與塞滿PUMA 球鞋的櫃子合影，還曬出一張三個人穿著Speedcat鞋款的照片，讓這雙源自於賽車場上的傳奇鞋履一夜重回時尚巔峰。

Speedcat最早起源於 1999年，靈感來自80年代和90年代大獎賽車手所穿著的防火賽車鞋，其流線型外觀、鮮艷色彩和高級面料，完美融合時尚與性能，更在賽道外的運動時尚圈產生巨大文化影響。

Rosé不僅與塞滿PUMA球鞋的櫃子合影，還曬出一張三個人穿著Speedcat鞋款的照片。（IG@roses_are_rosie）

同時也成為倫敦、柏林、韓國等全球時尚之都的耀眼新星，進而衍生產出PUMA Drift Cat 和Race Cat等變化型鞋款，迄今Speedcat仍是PUMA歷史上最暢銷的鞋款。此次Speedcat的回歸首波祭出OG經典黑及極速紅兩款主打配色，不僅將眾人最印象深刻的外型呈現，更是象徵F1賽事上的代表車隊；除了維持復刻輪廓，並巧妙於鞋頭及鞋舌處加入了招牌跳豹LOGO、以及鞋側彎刀上的金色品牌識別，並同時提升了鞋底的舒適腳感，不僅完美保留賽車傳統文化底蘊，更是致敬2000年代初期的賽車經典單品。

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經Rosé的帶貨過後，PUMA Speedcat OG在小紅書或是各大潮流討論區都變成關鍵字，全球庫存還被一掃而空，現在STOCKX的再售價格平均來到$200美金，遠超過香港原價的 799元港幣，目前仍有許多還未入手的粉絲買不到，是2024年快速崛起的潮流鞋款之一。

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