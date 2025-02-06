日牌beautiful people重塑Hermès Kelly　經典設計秒變潮味購物袋

【beautiful people/Hermès Kelly/愛馬仕/手袋】相信對於一眾女士們來說，在皮革包世界中，Hermès Kelly Bag定必坐擁頭三甲位置，於1930年正式推出，其不可動搖的地位已經歷了差不多一百年歷史，從梯形輪廓、皮帶鎖扣、小匙包、肩帶與簡約壓印細字，多項標誌經典細節已成為愛馬仕Kelly包的代名詞，成為不少時裝品牌爭相致敬的作品，最近時裝日牌beautiful people亦大玩Kelly手袋元素，創作出可能是最奢侈的買餸袋？



beautiful people Market Bag（beautiful people）

beautiful people Market Bag（beautiful people）

beautiful people Market Bag（beautiful people）

Hermès Kelly Bag：

由熊切秀典（Kumakiri Hidenori）於2006年創立的beautiful people，品牌的設計理念一直遊走於玩味與實用主義之間，所以每季單品都散發着強烈趣味性之餘，又不失常用、易襯度。來到2025年春夏系列，beautiful people的包包系列迎來了一款全新皮革Market Bag，將最不起眼的買餸袋透過高質素材製作，為了提升美感，更將人氣Hermès Kelly Bag的細節移植在內，創作出日常生活中也需要保持時尚度的皮袋。

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beautiful people全新Market Bag系列散發出一種矜貴與便宜、理想與現實的反差對比度，將買餸袋的價值進行重新定義，整個Market Bag的輪廓都透個背心膠袋作為設計藍本，帶給人一種似曾相識的感覺。

beautiful people Market Bag Large（beautiful people）

beautiful people Market Bag Large（beautiful people）

beautiful people Market Bag Large（beautiful people）

這次beautiful people Market Bag共設有兩款素材組合，包括全皮革與皮跟帆布的設定，而物料上更沒有草草了事，是選用意大利收縮皮革（Shrink Leather）打造，意指在鞣製過程中經過特殊化學物質使皮革表面收縮，呈現出柔軟耐用兼夥粒紋理外觀，加上收縮皮革擁有耐磨抗刮能力，用來作為日常購物袋絕對適合不過。

beautiful people Market Bag收縮皮革系列：

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beautiful people Market Bag收縮皮革與帆布系列：

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是次推出的兩種形態均製作出三種不同尺寸來迎合各方人士需要，小號配有可拆卸肩帶，另外加大號則注入皮革手柄，用家可以將其變成單肩包之用。在細節設定上，購物袋的正面注入皮帶鎖扣與小匙包，亦燙上「BEAUTIFUL PEOPLE」及「MADE IN JAPAN」字樣，完美彷效愛馬仕Kelly包的效果。