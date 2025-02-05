費倫天拿聯乘時尚網店推出限定版Kappa球衣　漸變色盡顯紫百合DNA

【費倫天拿/ Fiorentina／LUISAVIAROMA／Kappa／Blokecore】環觀歐洲四大足球聯賽，不用否認，近二十年來英超當然是最多人關注的聯賽，然而在八、九十年代間意甲也曾經相當風光，多支傳統老牌勁旅都在歐洲球壇叱吒風雲，除了米蘭雙雄、「老婦人」祖雲達斯、「首都狼」羅馬外，創立於1926年的「紫百合」費倫天拿亦是令人聞風喪膽的球隊，近日這支誕生於意大利時尚國度的球會更攜同奢侈品老牌零售企業LUISAVIAROMA帶來限定球衣作品。



迪基亞、Albert Guðmundsson演繹費倫天拿別注第四球衣（Fiorentina）

堅恩演繹費倫天拿別注第四球衣（Fiorentina）

Albert Guðmundsson演繹費倫天拿別注第四球衣（Fiorentina）

成立於1929年的LUISAVIAROMA，在意大利是一家相當聞名的奢侈品零售商，總部位設於意大利佛羅倫斯，由Luisa Jaquin與Lido Panconesi共同創立，自二十世紀初以來LUISAVIAROMA已具前瞻性地打造實體概念店，精選售賣來自世界各地的高級品牌，包括Balenciaga、KENZO、Givenchy與Saint Laurent，更開發不少藝術性櫥窗設計、自家時尚編輯等革命性宣傳手法，來到本月LUISAVIAROMA再次突破框框，聯同費倫天拿球會帶來三方別注球衣聯名作。

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這次由費倫天拿、LUISAVIAROMA、Kappa三方合作的聯乘波衫並不是「好睇唔好洗」，因為這次的設計確實會作為「紫百合」的第四戰衣，而在上周主場對陣熱那亞之時，費倫天拿經已率先穿上這款全新第四別注版球衣，整件作品由球會標誌性的紫、黑色貫穿，並由上至下注入淡淡然漸變效果，胸口置中位置燙上三大標記與字樣，領口採用滿載紳士氣魄的優雅馬球領，並透過HYDRO-WAY PROTECTION技術移植到再生聚酯纖維結合彈性纖維的布料上，令球衣提供超輕盈且透氣的性能，此外亦有波褲、外套及T恤等產品推出。

費倫天拿穿上別注第四球衣出戰意甲（Fiorentina）

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費倫天拿穿上別注第四球衣出戰意甲（Fiorentina）

費倫天拿 x LUISAVIAROMA x Kappa第四球衣系列：

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為了紀念費倫天拿即將踏入一百周年這重要里程碑，球衣只限量推出1,926件，與球會誕生年份匹配，本次更邀請球隊一眾球員親身演繹拍攝宣傳照，當中為人熟悉的有門將迪基亞（David de Gea）、前鋒堅恩（Moise Kean），也找來了Albert Guðmundsson、Luca Ranieri與Amir Richardson一同體驗。

迪基亞、Albert Guðmundsson、Amir Richardson與Luca Ranieri演繹費倫天拿別注第四球衣（Fiorentina）

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最值一提是，意大利時尚創意品牌LC23的主理人Leo Colacicco亦有份一起參與是次項目，他並在個人IG上寫道：「參與創作費倫天拿別注球衣的過程，對我來說是一次榮幸，因這是一個歷史悠久的足球球會與一個在時尚界享負盛名的國際品牌一次偉大的合作，同時也是一次證明自己的機會。感謝LUISAVIAROMA、Kappa與費倫天拿的信任。」