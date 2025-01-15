Zara聯乘日牌and wander創女裝系列　於品牌醫生瑞士酒店拍攝造型

【Zara／and wander／聯乘】Zara近年聯乘項目的眼光，可謂快時尚中之最強，Studio Nicholson、Ader Error、Rhude都盡顯品味，而最新合作對像就是機能日牌and wander，帶來另一種新風景。



Zara首度聯乘and wander（and wander）

自從2004年H&M與老佛爺Karl Lagerfeld開創Fast Fashion時裝聯乘先河後，不少快時尚單位為了在時裝界分一杯羹，每年都致力串連各大小時裝品牌、設計師、藝術家、動漫單位推出別注系列。來到2025年，近日另一耳熟能詳的西班牙品牌Zara也在這個冬季首度帶來全新聯名，而合作對象更是意想不到的日本高質機能戶外品牌and wander。

由池內啟太、森美穗子於2011年在東京創立的and wander，有別於坊間不同戶外品牌，and wander除了主打機能性以外，作品對於時尚觸覺亦非常注重，皆因兩者過往曾在Issey Miyake擔任設計師，在設計慣性上怎樣也會流露出時裝基因，而and wander就是憑着此獨有美感結合大自然元素，引來Zara的垂青。

Zara首度聯乘and wander（and wander）

這次Zara首度與and wander結合，先要跟各男生們說聲不好意思，因為本回聯名系列只推出了女裝服飾，不過其實整個系列的剪裁也偏向闊身，男士絕對可嘗試穿上體驗。

Zara首度聯乘and wander（and wander）

Zara首度聯乘and wander（and wander）

我們非常榮幸能與全球知名的Zara合作。and wander一直偏向男性為主，今次卻為女生們創作，對於我們來說是一次全新挑戰。圍繞本次聯名主題，我們嘗試透過天空、太陽與白雪為靈感，選取冬季山野色彩，系列提供保暖材質以及帶有休閒感，為冬季穿搭增添更多可能性。 and wander主理人池內啟太、森美穗子

Zara首度聯乘and wander（and wander）

今次Zara聯乘系列沿用and wander時尚機能視覺出發，當中包括一款米白色長身羽絨大褸，剪裁簡約俐落，當用家戴上帽子後能完全覆蓋整個身體，保溫性能絕對不容置疑，而胸前口袋的反光線亦是and wander的標誌設定；另外一款Fleece絨毛外套也嶄新地注入陽光透射的圖案，再配合左胸前的經典爬山繩扣細節，完全不像Zara的出品，此外還有尼龍外套、長風褸、褲款、襪子、鞋履與圍巾等單品，散發出滿載日系的戶外氣息。

Zara首度聯乘and wander羽絨大褸（and wander）

Zara首度聯乘and wander絨毛外套（and wander）

Zara首度聯乘and wander系列一覽：

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整個系列的價錢大致由$13,590日元（約$675港元）至$55,990日元（約$2,780港元）不等，對於戶外聯名單品來說也算是合理，不過最值得一提是系列為了能有效表達出「在山中渡過一天」的設計靈感，在造型宣傳照上，並選址於巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER創辦人Ramdane Touhami的瑞士阿爾卑斯山開設DREI BERGE酒店進行拍攝，充分呈現出系列的戶外時尚美學。

聯名造型宣傳照選址於瑞士阿爾卑斯山DREI BERGE酒店進行拍攝（and wander）

聯名造型宣傳照選址於瑞士阿爾卑斯山DREI BERGE酒店進行拍攝（and wander）

瑞士阿爾卑斯山DREI BERGE酒店：