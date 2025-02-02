日本時尚名人南貴之宣揚桑拿文化　前BEAMS員工亦將芬蘭浴帶回國

【FreshService/南貴之/桑拿】一直以來，日本傳統也存有溫泉、澡堂、桑拿等保健活動，而桑拿又稱為三溫暖及芬蘭浴，起源於芬蘭經已有四千年歷史，透過乾蒸出汗與沖洗來刺激血管反覆擴張、收縮，從而有助血液運行，排走體內廢物、調理身體。在日本潮流界中，如果N.HOOLYWOOD主腦尾花大輔可謂溫泉達人的話，Graphpaper、FreshService主理人南貴之（Takayuki Minami）絕對是桑拿迷，近期他更達成願望，攜同住宅設計單位Dolive主理人林哲平（Teppei Hayashi）合作，打造出FreshService全新桑拿空間。



FreshService主理人南貴之、住宅設計單位Dolive主理人林哲平（Houyhnhnm）

向來南貴之都一分鍾情於桑拿，在FreshService品牌中也有推出專為桑拿而設計的「ReFresh!Service」系列，曾計劃在FreshService總部興建桑拿室，但礙於建築物限制而令計劃打消念頭了，正是這個不甘心讓南貴之把創建桑拿房一事埋在心頭，就在上年南貴之終於聯同Dolive住宅設計師林哲平實現「WATCHTOWER SAUNA」企劃。

FreshService聯乘Dolive「WATCHTOWER SAUNA」企劃（Dolive）

FreshService聯乘Dolive「WATCHTOWER SAUNA」企劃（Dolive）

南貴之絕對是桑拿迷（Dolive）

FreshService「ReFresh!Service」系列（FreshService）

座落於日本島根縣益田市位置，面對着日本海，單看地理位置已令人心曠神怡，WATCHTOWER SAUNA利用六角形瞭望塔為輪廓設定，對於南貴之來說，以這方式呈現不但具有美感，亦因為人們可面對面地對話，更可促進溝通，加上桑拿房由軍綠色包裹，外觀亦注入品牌經典的標誌性字句，煙囪位置並利用鋼鐵製作，圓滿表現出FreshService的軍事風格，房間的重點心臟位置，南貴之選用上熱爐製造商FIREGRAPHIX出品，從可觀察到的火燄感受身上的柔和熱力，配上窗外海景，絕對時一種人生奢華體驗。

FreshService聯乘Dolive「WATCHTOWER SAUNA」企劃（Dolive）

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除了FreshService與Dolive的瞭望塔桑拿空間外，最近一位前BEAMS BOY員工也加入桑拿行列，這位在IG上名為「1620cm」的時尚女生，多年來在潮流界了解何謂美感，亦參與過BEAMS BOY多次拍攝，然而在2023年她毅然前往桑拿起源地芬蘭旅居，更在被正式宣佈為「世界桑拿之都」的第三大城市坦佩雷（Tampere）生活，遊歷一年後，2025年她最終回到日本廣島縣江田島創立首家「NOT BUSY sauna & cafe」。

「1620cm」造型照：

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NOT BUSY位於江田島，完滿被瀨戶內海包圍，其理念將傳統芬蘭式桑拿文化移植日本，提供一種獨有芬蘭氛圍的設計與桑拿體驗，小小的桑拿房擁有世界獨一無二的三角形帳篷設計，亦使用天然地下水為各位提供冷水浴，此外NOT BUSY更設有休憩空間，客人可在內部享用咖啡、芬蘭啤酒、葡萄酒與一輕食，進一步豐富遠離日常忙碌生活的放鬆時光。

「1620cm」於江田島開設NOT BUSY sauna & cafe（NOT BUSY）