Fendi小號Peekaboo賀百周年　木村師弟目黒蓮成首位日藉品牌大使

【Fendi／Peekaboo Soft Bag／目黒蓮／時裝】對於意大利奢華品牌Fendi來說，2025年絕對是重要一年，皆因這羅馬品牌已踏入一百周年，作為世界品牌五百大企業之一，Fendi向來在追求創新及保留經典元素均恰到好處。在本月間同時分別在男、女裝系列中迎來全新作品與動向，誓要為這重要歷史時刻紀念品牌的多樣性。



Fendi Peekaboo Soft Bag 2025春夏系列（Fendi）

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

在2025年一百周年紀念開端，由Fendi第三代傳人、配件與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi揭開序幕，率先在女裝方面推出縮小版本的Peekaboo Soft Bag。始於2009年的Peekaboo Bag系列早已成為品牌經典，包款由中心隔板分開前後兩方皮革空間，配合標誌梯形外觀結構，注滿極高辨識度，直至2024年秋冬推出Soft版本後，作品更上一層樓，兩側墜落質感皮革所呈現的立體線性，讓包款散發出一股懶洋洋姿態，迅即成為女生們追捧的包作，當中最為人熟悉的用家定必是韓國女演員宋慧喬、韓團TWICE成員名井南（Mina）及IVE成員安俞真等等。

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

這次百年紀念，Fendi Peekaboo Soft Bag由起初只推出大、中號尺寸，追加製作小號版本，除了合適亞洲女生身型，作品與日常休閒造型配襯毫無違和感，相信絕對可以吸引更多年輕用家。

Fendi Peekaboo Soft Bag Small 2025春夏系列（Fendi）

我非常喜歡Peekaboo Soft Bag能更加展示包款內部的想法。柔軟皮革能讓你打開包款時，呈現出微笑的姿勢。 Fendi配件與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi

另外在男裝世界，Fendi日前宣布帶來最新全球男裝及日本男裝品牌大使，就是日本人氣男藝人目黑蓮（Meguro Ren），由這位「木村拓哉接班人」擔任模特兒為Fendi拍攝2025年春夏男裝系列全球品牌造型錄。

日本男藝人目黑蓮成Fendi首位全球品牌大使。（Fendi）

目黑蓮不但成為Fendi在2025年首波男裝宣傳之人外，更開拓了日本藝人與Fendi的第一次，皆因目黑蓮是百年來首位被選定作為Fendi全球廣告活動的日本模特兒。作為日本演藝經紀公司SMILE-UP.（前名稱：尊尼事務所／Johnny's事務所）旗下組合Snow Man成員之一，目黑蓮近年在影視圈出鏡頻率不斷上升，全憑他剛柔並重的俊朗外表吸引到Fendi的目光，他所散發出的氣派，確實能展現出品牌男裝的精緻現代感。