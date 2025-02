格林美大贏家Kendrick Lamar穿搭　Margiela牛仔服暗藏抗爭故事

【格林美/Kendrick Lamar/Maison Margiela/Levi's】第67屆格林美頒獎禮GRAMMY AWARDS圓滿結束,Kendrick Lamar橫掃五大獎項成大贏家,就連據聞沒被邀請出席頒獎禮而被趕走的Kanye West也在社交媒體上送上祝賀,Kendrick Lamar這天更身穿一套「加拿大燕尾服」出席,無論在音樂與造型兩個層面均引起廣泛注目。



美國饒舌歌手Kendrick Lamar本屆憑着《Not Like Us》一曲,勇奪格林美五大獎項,包括「Song Of The Year」、「Record Of The Year」、「Best Rap Performance」、「Best Rap Song」、「Best Music Video」。在造型上,Kendrick Lamar放棄了閃爍奢華正裝或筆挺俐落西裝,反而搭載一身「Denim on denim」的工人服出席,不過Kendrick Lamar挑選得的作品又怎會是「牛記笠記」,這套牛仔服原來是來自Maison Margiela的2025年預演春夏作品。

Kendrick Lamar(Getty Images)

作為John Galliano離任Maison Margiela前的最後創作,Avant-Première 2025春夏季系列再度透過「Work in Progress」進行設計,當中Kendrick Lamar這套牛仔套裝大玩重度洗水設定,呈現出自然色落石磨藍視覺效果,外套型號就以經典Levi’s Type II為設計藍本,胸口雙袋結合腰間調節鈕扣細節,配合短身方形剪裁,展現出Kendrick Lamar的壯碩身材,另外牛仔褲同樣散發出Levi’s 501XX感覺,直身褲管襯上皮鞋與牛仔帽,完美演繹出加拿大燕尾服的瀟灑氣派。

Kendrick Lamar(Getty Images)

Kendrick Lamar成《第67屆格林美頒獎禮》大贏家(Getty Images)

Maison Margiela Avant-Première 2025春夏季系列(Maison Margiela)

然而為何這種牛仔配牛仔的造型被稱為「加拿大燕尾服」,又為甚麼這次Kendrick Lamar以「Full Gear牛仔服」出席格林美會被視為「加拿大燕尾服」呢?其典故源於1951年美國傳奇歌手Bing Crosby在加拿大的一次事件。縱然Bing Crosby在1930年至1950年在國際已相當知名,但當時在資訊不甚流通的大前提下,世界上仍然有許多人不認識他,這次Bing Crosby結束了狩獵旅行後,在溫哥華當地辦理入住酒店手續時,正因為他身穿了Levi’s的牛仔工裝,而非正統三件頭西裝被拒絕入住,但事後酒店貴賓部主管Art Cameron馬上得悉他是Bing Crosby後,馬上解決問題,不過事件愈演愈烈蔓延至粉絲們層面,一眾粉絲更寫信給Cameron,信裏更不停在嘲笑:「為何敢拒絕Bing Crosby入住?」、「怎麼會不認出『世界上最著名歌手』。」等字句。

Bing Crosby(Levi Strauss & Co.)

事後Levi’s藉此泡沫式新聞機會為Bing Crosby設計了一套牛仔布定制燕尾服,讓人不會再認為牛仔服非勞動階層的衣物,整件孖襟燕尾服透過Levi's經典501牛仔褲的相同皮料製作,配有銅製鉚釘以及由Levi’s紅旗堆疊成的胸前襟花細節,不過最幽默是燕尾服內的布牌寫著:「通知所有酒店工作人員,這是一種完全合適的布料,任何穿著它的人都應被允許進入最好的酒店。」

燕尾服內的布牌(Heddels)

原版與2014年復刻版對比(Heddels)

由Levi’s紅旗堆疊成的胸前襟花細節(Heddels)

事後Levi’s這次成功的宣傳也引發起,牛仔服不僅是工作衣服,而是一種突破性時尚宣言,成就了牛仔服能夠進入任何高檔場所的「加拿大燕尾服」次文化,也在2014年春夏系列中,限量復刻生產200件原版Levi's Bing Crosby燕尾服。