【中國超模】劉雯、奚夢瑤接班人！五位新生代東方面孔Model登場

除了劉雯，雎曉雯，孫菲菲和奚夢瑤，你還應該知道這五個中國超模新臉孔。 中國超模軍團在時尚界中一直佔據着一席之地，她們的東方面孔和極強的表現力是不少品牌和設計師的心頭好。今天就為大家介紹一下這五位新生代超模中的佼佼者，她們也被視為是劉雯這一輩中國超模的實力接班人。

今天就為大家介紹一下這五位新生代超模中的佼佼者，她們也被視為是劉雯這一輩中國超模的實力接班人。（外灘提供）

大家熟知的劉雯，杜鵑，孫菲菲或是奚夢瑤都已經大量減少在伸展台走秀，僅現身於一些重要Show，一年下來也走不了幾場。反而更多的是品牌活動或是往演藝界發展。

杜鵑開始演戲，還拿過金像獎最佳女配角獎。何穗，奚夢瑤現身綜藝節目，準備開闢演藝道路，而秦舒培在嫁給冠希哥後便過起了相夫教子的生活，鮮少露面。

也正如此，她們的後輩也多了許多機會。這些新生代超模開始和她們的前輩一樣，走上四大時裝週的舞台，登上雜誌封面，將廣告代言收入囊中，她們正在時尚界中大放異彩。今天就為大家介紹一下這五位新生代超模中的佼佼者，她們也被視為是劉雯這一輩中國超模的實力接班人。

1. 最紅Show霸：賀聰

95 年出生的賀聰在這個新生代超模軍團中可以說是領軍人物了。2016 年初次參加時裝週，就為 Dior，Chanel，Valentino 這幾個大牌走秀，初戰成績便十分亮眼。 在 2017 秋冬時裝週上​​，她以 42 場的走秀場次首度成為「亞洲秀霸」，位列當季全球模特的第三名。到了 2018 春夏時裝週，她幾乎把所有大牌秀場都走了個遍，並以 31 場 Top Show 的成績拿下當季全球第一的秀霸頭銜。

▼▼95 年出生的賀聰可說是領軍人物，按圖看看更多她的私照吧▼▼

+ 7 + 6 + 5

2. 成名要趁早：王新宇

王新宇出生於 90 後的尾巴，1999 年出生的她去年才正式成年。然而俗話說「出名要趁早」就是這樣，王新宇16歲便已經走上國際時裝週。 首次登場就為 Calvin Klein，Burberry，Gucci 和 Dior 走秀，更是 Alexander McQueen 16 春夏秀場上唯一的亞洲面孔。 2016 年，她進入了 Models.com的最佳新人榜，成為 16 春夏季「Top Newcomers」中的一員，還被 Vogue.com 選為 2016 年春夏 12 位最佳新人之一。

她有着西方人最喜歡的東方女性氣質，可以溫婉也可以古靈精怪。內雙的她笑起來，還會露出兩顆可愛的小虎牙。 正是這樣青春無敵的活潑，讓她年級輕輕卻早已小有成就。王新宇作為這五位模特當中年紀最小的一位，但卻已經頗具超模風範，剛剛成年的她絕對是未來可期的。

▼▼王新宇16歲便已經走上國際時裝週，她有着西方人最喜歡的東方女性氣質（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

3. 個性美人：周淑婧

周淑婧也是一個 90 後，畢業於北京服裝學院。她在初徵時裝週的時候，便被 Demna Gvasalia 相中，為 Balenciaga 2017 春夏系列走秀。 為此淑婧剪掉了長髮了，留起「假小子」一樣的短髮。剪了短髮的她實在是太契合 Demna 的戲劇風格了，於是她也成了 Balenciaga 的 2017 春夏系列廣告片的新面孔。要知道，這可是中國超模的第一次。

一戰成名的周淑婧，嚴格來說並不算標準的美女，但正是因為這樣的相貌讓人過目不忘。個性的短髮更是讓她接連走上 Miu Miu，Maison Margiela，Thom Browne，Viktor&Rolf 這類風格強烈的品牌秀場，在 2017 年還入圍了 Models.com 的年度超模榜單。

▼▼周淑婧嚴格來說不算標準美女，但正因如此讓人過目不忘（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

4. 後生可畏：李靜雯

李靜雯是一個相當低調的女孩，但她卻與賀聰一同進入了「Top 50」榜單裡面。她和所有頂尖超模一樣，都長着一張「不算漂亮」的超模臉，臉上有小雀斑，頭身比例在超模裏也不出眾，這點倒是和 Kate Moss 挺像的。然而正是因為這種極具辨識度的長相，讓她先後拿下了 Prada，Salvatore Ferragamo，Coach 等品牌的廣告合約。就連 Dior 這種不常用亞裔模特的奢侈品牌，也邀來李靜雯出鏡 2017 秋冬系列的廣告大片。

李靜雯的台步在國內新生代超模當中算是比較成熟和穩定，東方面孔的那種靈氣和眉眼間的神氣都能在她身上找到。 在英國版Vogue 三月刊中，李靜雯還單人演繹了一組12 頁的時裝大片，並由攝影大師Mert & Marcus 掌鏡，這種高規格的在中國新生代超模中可是十分亮眼的成績。

▼▼在李靜雯身上，能找到東方面孔的靈氣和眉眼間的神氣（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

5. 酷勁十足：汪曲攸

汪曲攸同樣是 90 後，她留着一頭短髮還有備受時尚界追捧的中性風格，小眼睛，棱角分明，假如穿上男裝肯定可以「以假亂真」。 出道不久便把 Prada 廣告收入囊中的她，在最新的 2018 秋冬時裝周中，以 35 場走秀的成績成為全球第六名，賀聰則排名第七。

同時曲攸還成為了 Lanvin 和 Lemaire 兩場大秀的領閉模特。 每年的九月刊封面總是一年中時尚雜誌們的重頭戲。在去年，汪曲攸便攜手 Bella Hadid 登上「重中之重」的 VOGUE 九月刊封面，而另一張封面則是前輩孫菲菲的拍檔 Anna Ewers。

汪曲攸有着有別於他人的獨特魅力，有點複雜難以言明，但看上去卻讓人很舒服，還帶着一股酷勁兒。

▼▼汪曲攸的獨特魅力，有着備受時尚界追捧的中性風格（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

模特兒行業十分殘酷也十分辛苦，甚至可以說是「吃青春飯的」。但我們也希望這些女孩們能夠走得更遠，在國際舞台上綻放她們獨特的東方美。

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