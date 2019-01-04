Joe Casely Hayford逝世　一個將英式西裝時尚革新化的巨人

或許在普羅大眾的眼裏，Joe Casely Hayford並非一個街知巷聞的時裝名字，然而凡是真心熱愛服裝文化，和願意鑽研相關學問的人，卻必定對他由衷地尊敬，更對他昨晚不敵癌魔逝世（終年62歲）一事感到無限痛惜。只因Casely Hayford的偉大之處，從來都不是製造了甚麼一閃即逝的潮流，而是將當代時裝與傳統英倫西裝，這兩門數十年前分庭抗禮的衣服理念，合二為一的開鑿者。可見如果沒有Joe Casely Hayford，時至今日世上可能當真有人覺得，著西裝是一件很「無型」的事。

Joe Casely Hayford（右）與兒子Charlie Casely-Hayford。（ Financial Times）

認識不同西裝流派的分別。（JBsuits）

英國西裝文化源遠流長，早在18、19世紀已建構成當代西裝文化的基本概念，而英倫西裝的聖地，位於倫敦的Savile Row，亦早在1803年已有裁縫製作「老西」的記載，足證英式西裝文化的確是洋服概念的鼻祖，男士西服的本源，Anderson & Sheppard、H. Huntsman & Sons、Dege & Skinner及Hardy Amies等等，正正是他們最響亮的名字，就連王室成員也對其推崇備致。

不過去到上世紀80年代，英式西裝的王者地位卻受到前所未有威脅，當時如日中天的Giorgio Armani，可謂引領意大利西裝，迎來煥然一新的革命，有別於傳統英倫西裝講求衣身硬挺，強調肩線與胸膛厚度，以營造莊嚴的拘謹感，意式西裝成功以較新穎時髦的方式示人，剪裁較貼身飄逸，用料輕薄之餘亦更加多變，身段俊雅的意國俊男穿上它，所展發出來的風尚，在那個時代的確比起法度深嚴的英式西裝更叫人受落。

Casely Hayford秋冬系列。

加上當時以Savile Row為首的一眾英國洋服品牌，仍然拘泥於過百年的既有傳統，堅持以Bespoke度身定制方式作為最重要製作宗旨*，而極之抗拒以Ready-to-wear批量化的成衣方式去經營。在工藝美學的角度看，這種單純重質不重量的堅持固然令人尊敬，但現實歸現實，在1980年代這個日趨商業化的時局裏，漠然Ready-to-wear的重要性去營運一個服裝品牌，亦只會弊多於利。總之正是現實與理想的角力，叫當時的英式西裝技師舉步維艱，就連Giorgio Armani也曾批評傳統英倫洋裝的理念和工藝法，十分過時。

Giorgio Armani。（The Business of Fashion）

Bespoke Tailoring。

事情發展到1980、90年代之際，終於有一群年青的英國洋服設計師意識到，假如再不求變的話，最終只會未路一條，如是者由Joe

Casely-Hayford、Richard James、Ozwald Boateng及Timothy Everest等人掀動的「New Bespoke Movement」正式啟動，以圖為英式西裝寫下新一頁。

*Bespoke是製作西裝的最高級別模式，講求每件西裝在百份百量身訂製，故裁縫須要為顧客進行多次度身，而客人也可以按自己的喜好習慣，在每個部件之中進行微調，因此Bespoke的西裝不但製作需時，售價亦不菲。

經典之中又滿載當代感，是品牌一大明顯風格。（Highsnobiety）

Joe Casely-Hayford。 Joe Casely-Hayford生於1956年英國的一個世家大族，年青時就讀Saint Martin's School of Art，即日後的Central Saint Martins，學習時裝設計，畢業後也未有立即創立自家品牌，而是轉戰到Savile Row接受專業洋服裁縫訓練，使他年紀輕輕已然對前衞創意時裝，和傳統西裝有着別樹一格之見解，無論設計還是當真動手車縫起來，也具備了超凡實力。（題外話：另一個同時修讀Central Saint Martins又在Savile Row拜師學藝的名設計師，正是Alexander McQueen） 及至1984年，Joe就與他的妻子Maria成立同名品牌Joe Casely-Hayford，致力將新潮的街頭元素注入古典的英倫西裝文化中去，一切承如時裝評論權威Sarah Mower所言：「Joe Casely-Hayford是首個將東倫敦East End多元次文化，結合西倫敦Savile Row高超製衣技藝於一身，去創作服裝的時代巨人。」對倫敦文化和歷史有所注意的人就會知道，東倫敦與西倫敦過去一直有着門戶階級之別，前者主要由基層民眾構成，相對窮困混沌；後者則是王室貴族之地，一切都來得精雕細琢，過往如斯壁壘分明又不相往來的兩種文化與意識形態，JoeCasely-Hayford至少在時裝方面，成功改兩者連繫起來，就那個時代而言，當真不易。

東倫敦的Brick Lane。

Casely Hayford FW17系列。

Casely Hayford FW17系列。

環顧Joe Casely-Hayford的創作風格，最特別以處就是成功將英倫西裝刻以年輕化、時裝化，傳統英式洋服的貼身剪影尤在，卻不會盲目追求衣身筆挺和拘謹的細節元素，改變西裝定必要Full Suit再配襯皮鞋的工式理念；而在物料應用方面亦被前衞們開放得多，即便是Nylon、Polyester等人造纖維，亦可以配置到一個紳士造型中去，須知道傳統西裝文化一向重規則，如何穿、如何配襯都有嚴格規定，現在經Joe Casely-Hayford一代人努力，已相對變得隨意簡易起來，給予人多一個選擇。

又Joe Casely-Hayford另一個成功之處，就是能夠保持Bespoke與Ready-to-wear的平衡性，走進他們的全新專門店和網頁，追求獨一無二的顧客均可以預約訂造西裝的服務；而追求便利者，則能夠在全球超過200銷售點購買到Ready-to-wear成衣系列，這種將英倫西裝工藝由單純Bespoke轉移到「Bespoke與Ready-to-wear並重」的方向，可說蔚然成風，連Gieves & Hawkes這些古老的品牌，都經過JoeCasely-Hayford的改造（他與2005年出任品牌的創作總監），而踏上了面向全球的成衣道路。

Charlie Casely-Hayford。

而隨着兒子Charlie Casely-Hayford的加入，Joe Casely-Hayford這個品牌亦於2009改名為Casely-Hayford，以證明它可是父子二人的心血結晶，而這份珍貴的父子情義，深信亦不會隨着今次Joe的離世而煙消空散，Casely-Hayford這個名字，與背後所象徵的服裝理念和高超技藝，定必會由Charlie Casely-Hayford繼往開來。