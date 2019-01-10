【鬼上身】Kiko Kostadinov秋冬系列　變態到向「貞子」致敬！？

在香港，從事時裝設計都算是一個舉步維艱的行業，例如在30歲這個年頭，好些業內人事都會處於「金錢與理想」這個樽頸位置，但在國外情況又未必如此，例如今年剛好踏入而立之年的保加利亞時裝設計師Kiko Kostadinov，年紀輕輕就已然於當今時裝界大鳴大放，百年品牌Mackintosh曾邀請他設計特別系列、ARICS與之持續進行Collaboration、與Michael Kopelman共同策劃的Affix Project等等，都引證了Kiko的前途無限。 但當然，最矚目的還是其自家同名品牌Kiko Kostadinov，設計前衞得來，可穿性亦高，更可說是與日本設計師高橋盾的UNDERCOVER一脈相承。

Kiko Kostadinov。

生於保加利亞，16歲移民至英國倫敦，並於Central Saint Martins碩士畢業，上述背景，或許令人覺得Kiko Kostadinov的一生與日本文化風馬牛不相及，但他卻不節不扣是日本街頭潮流的擁戴者，特別是裏原宿文化，它最如日中天的時代，Kiko正正處於十多數的求學時期，藤原浩那種講求生活態度，又不缺彰顯Logo元素的細節品味，對這位保加利人可說影響深遠；而高橋盾透過UNDEROCVER所展現出來的後現代主義怪異街頭風，結合現代主義的機能美學，更直接啟蒙着Kiko的時裝理念。

Kiko Kostadinov FW19。

Kiko Kostadinov FW19。

《午夜凶鈐》的影響力絕不限於亞洲地區。

例如新鮮出爐的Kiko Kostadinov FW19系列，正是設計師崇拜日本文化和高橋盾的明顯例子，只因Kiko這季以恐怖電影作為主題，更開宗名義從日本電影《午夜凶鈴》獲得靈感，電影中貞子那長頭髮遮臉的驚嚇形象，就直接貫注到模特兒的髮型中去，印象難忘之餘，也令人回憶起2005年春夏季度的UNDEROCVER，都出現過相類似的形象。

SS2005的UNDEROCVER。

UNDEROCVER這種講求機能與偏鋒合一的美學概念，對Kiko Kostadinov構成莫大影響。

而高橋盾以及其他日系設計師熱愛的街頭機能風，也被Kiko怪異地融合其中，再度與「老友鬼鬼」的日本運動品牌ASICS合作，推出聯乘單品，更將合作範圍擴大，由從前只集中製作跑鞋，到今次連同服裝類單品一同製作，將ASICS擅長的高科技人造物料，注入到斗篷、古典外套、吊腳西腳之中，展現不一樣ASICS的同時，也將帶有邪氣的衣服輪廓和細節，結合到時下流行的「大叔式」街頭運動風尚中去，這種將南轅北徹元素果敢的合二為一的「不倫不類」與違和感，正是東洋時裝的精髓。

+ 4 + 3 + 2

Mackintosh 0003。

當然Kiko Kostadinov與日本千絲萬縷的關係絕不止於此，他上年和Mackintosh的合作也值得傳頌，雖然Mackintosh源自英國，但近代已然被日資公司收購（通過多次輾轉易手交易，現在由八木通商株式会社持有），日系時裝美學結合英倫傳統雨衣，其化學作用本就吸引，上一、兩年更邀請到Kiko Kostadinov合作，打造Mackintosh 0003系列，將懷舊的英倫剪影時髦化，廣獲好評。

Affix。

Michael Kopelman。

至於與Taro Ray、Stephen Mann與Michael Kopelman合作的Affix則走工業風路線，剪裁簡約用料卻優質的基礎服，結合大玩Affix Logo的Show Off設計方式，這種畫龍點睛，正正是藤原浩當年經營goodenough和Fragment Design的獨有方式，何況能夠獲得Gimme 5主理人MichaelKopelman的識賞和合作，就注定與日本潮流有着或多或少關係，只因A Bathing Ape、WTAPS、NEIGHBORHOOD及visvim等一線日牌，當年正正透過他的獨具慧眼而首度流入英國，擴闊歐洲人的時裝眼界之餘，Michael Kopelman本身也是目前Dior Mens男裝設計師的啟蒙恩師，現在KimJones對日本時裝非凡的觸覺，並成功促成與Ambush Yoon Ahn和空山基合作的運籌帷幄，如果當初沒有Michael的悉心栽培，今時今日的KimJones會否去到如斯高度也是未可知呢。

Kiko Kostadinov（左）與日本潮流巨頭POGGY小木基史交情甚深。

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