【紙媒寒冬】《Vogue》頻頻蝕錢　大規模革新又能否力挽狂瀾？

《Vogue》即將在今年登陸香港，對於時裝迷而言定是一個好消息。不過，在期待港版《Vogue》誕生之前，負責英國《Vogue》的Condé Nast Britain傳來「蝕錢」消息，在2017年虧損逾1.3億港元。

英國《Vogue》最新一期的封面。（IG@britishvogue）

Condé Nast Britain旗下擁有《Vogue》、《GQ》及《Glamour》等媒體，根據《BoF》的報導，Condé Nast Britain在2017年錄得1.135億英鎊收入，比2016年下跌6.6%（而且2016年錄得430萬英鎊盈利），虧損1,360萬英鎊。員工人數亦減少8%至610人，但工資的支出反而上升11%至3,980萬英鎊。不過，Condé Nast Britain的代表人員卻指：「因為有特殊費用、會計、以及其他財務的計劃，所以外界所報導的情況並不代表公司真實的財務狀況。」

除了Condé Nast British虧損外，Condé Nast在2017年亦虧損了1.2億美元。Condé Nast British為Condé Nast International旗下的分支，雖然Condé Nast與Condé Nast International同樣屬於同一母公司，但兩者一直以來都強調大家是獨立的個體，並遵從著不同的經營模式。不過，基於兩者的財務狀況都不太健康，2018年11月宣佈Condé Nast與Condé Nast International即將合併。Condé Nast的行政總裁Bob Sauerberg將會離任，並由全球行政總裁取代其位置，一同管理美國的Condé Nast以及英國的Condé Nast International。

香港《Vogue》。（http://voguehk.com/）

其實Condé Nast International在2017年提高了對《Vogue》的關注，在影像和文字工作上增加了對全球25個地區的Vogue的支援（美國除外）。同時亦擴充了版圖，相繼在波蘭、阿拉伯、Czechoslovakia（捷克及斯洛伐克）出版《Vogue》，而香港及希臘的《Vogue》將於2019年登場。不過，2016年的財務報告顯示Condé Nast International在歐洲地區，虧損650萬英鎊，反而中國地區則錄得盈利。集團除了財務虧蝕，內部人事變動亦十分頻密。Wolfgang Blau Blau取替Nicholas Coleridge成為Condé Nast International主席、Albert Read成Condé Nast Britain常務董事、Emanuele Farneti任意大利Vogue的主篇等等，不少老臣子都被換走，集團大規模的重組、改革又能否力挽狂瀾？

進入廿一世紀，互聯網和社交媒體的興起大大改變了人的閱讀習慣，年青一代都喜歡在網上吸取不同的資訊，導致不少紙媒持續流失讀者群，甚至結業。連被稱為「時裝聖經」的《Vogue》也難逃一劫，在不同地區也錄得虧蝕，即將面世的香港《Vogue》又能否創出一片天？