Rimowa、Camper同在古建築開店　哪間是日本建築大師隈研吾作品？

逛時尚店舖，除了忙於觀看最新上架的單品外，內裏的裝修設計亦是重要一環，難怪不少名店會找來星級設計師、建築師操刀。 Camper和Rimowa，一個賣鞋，另一個賣行李箱，不約而同找來大師為新店帶來美侖美奐設計。

Camper的加泰羅尼亞新店位於古建築內（Imagensubliminal）

先說西班牙鞋履品牌Camper，她們一向以時尚又舒適的鞋履設計深受歡迎，在香港也有不少粉絲，而品牌位於巴塞羅拿的新店，設在著名景點加泰羅尼亞廣場（Plaça de Catalunya），建築物是以傳統加泰羅尼亞風格建造，於是負責是次室內設計的著名日本建築師隈研吾（Kengo Kuma），決定向經典西班牙建築大師Antoni Gaudí取經，以古歐洲建築常見的拱頂為設計概念，請來當地陶藝工作室Ceràmica Cumella製作大量陶瓷拱頂，然後放滿整間店舖內，是特色牆，同時也是產品展示櫃，鞋履與其他單曲藏於拱頂之內，一目了然之餘，也不會太hard sell，最重要是帶來陣陣溫暖與和諧的感覺。

Rimowa柏林店以金屬打造（Felix Loechner）

另一邊廂，人氣旺盛的德國行李箱品牌Rimowa在柏林開設首家專門店，雖然跟Camper加泰羅尼亞店一樣同樣處於古老舊建築中，但位於著名柏林購物大道Kurfürstendamm的Rimowa店並沒有採用暖度設計，反之保留品牌一貫金屬感風格，室內設計由英國的設計工作室Universal Design Studio操刀，他們過往合作單位包括Ace Hotel、Frieze畫廊、IBM電腦等知名大機構和品牌，今次替Rimowa粉飾專門店，他們就幾乎全採用鋁材為主要物料，負責此項目的Hannah Carter Owers表以借此來歌頌Rimowa構造美麗和物料可能性。除了擺放經典行李箱外，Universal Design Studio在牆上放了工整排列的發光小箱，箱中放滿了世界各地名信片，除了點綴外，還用以表示人們可跟Rimowa一起周遊列國，簡潔卻有意思。

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076