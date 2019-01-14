【無色勝有色】美國色盲藝術家　除了灰調的風化藝術，還有……

不了解色盲的世界是如何，或者就只有黑、白、灰三色吧。如果自小便決意要成為一位藝術創作者，不過天生便注定沒有分辨色彩的能力，你又會否繼續走上這條難免吃盡苦頭之創作路嗎？
美國色盲藝術家Daniel Arsham猶如接過了問題，用上十八年的創作生涯，以及期間所創作過的每一件藝術品，來告知天下「色盲」也能夠成就自己。
這位來自於俄亥俄州克利夫蘭的美國藝術家Daniel Arsham，至2001年起便展開他的創作生涯，一直以來，他從不受空間與媒介規限其創作概念，由二維空間的繪晝企劃、走到三維空間的雕塑創作，再到四維空間的藝術表演，全難不倒他。
Daniel Arsham
《Fictional Archaeology》系列的其中一作品。（Daniel Arsham）
如果說到Daniel的代表作，不得不提他一系列與考古學息息相關的《Fictional Archaeology》，當中的雕塑作品以他最純熟及擅長的「風化」創作技巧作為主要手法，作品主題上更非常緊貼日常生活，如有相機、鞋、鋼琴、電話等。這系列作品除了希望讓大家窺探出Daniel如何將風化藝術發揮得淋漓盡致之外，更想借此講述有關這個考古系列的最新作品《Sand Circle》。
「Sand Circle」（Daniel Arsham）
《Sand Circle》有別於Daniel一般以石膏或火山灰而製成的風化作品，這個以木材、沙子、玻璃、空氣所創作而成的圓形雕塑，每當被轉動時，內裏的沙質礦物就會流動，產生獨特的圖案與風景，Daniel就設計分享：「內裏的衛星和太陽系外行星，定律上本也有它們的周期性特徵，正想利用這個特質，講述有關於時間對侵蝕與腐爛的想法。」他更坦言，粉色沙子實質上是由小石英碎片製成，而白色的沙子重量則比前者為輕，「因此每次也能夠以優美而緩慢的姿態往下傾瀉，而且沙子中的圖案也是來得獨一無二的。」粉紅色沙圈雕塑將於今天（1月14日，美國東部時間下午十二時）進行限量發售，產品只有五百枚。
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The Pink Sand Circle will release next Monday January 14th at Noon EST at danielarsham.com. There is so much in this object that resonates with the things that interest me and occupy my work. The idea of erosion and decay, the idea of time passing, the cyclical nature of it being turned over and over again, the moons and Exoplanets. The sand in the work which is in fact small shards of quartz falls at different speeds based on its weight, the white sand being lighter and smaller gets pushed up in the currents of the liquid, the pink sand being heavier falls faster. Much like an erosion in my work the pattern in the sand is unique each time it falls.
當然，Daniel最近的新作並不單單《Sand Circle》受到廣泛矚目，就如名為《3018》完美石化的DELOREAN DMC-12跑車裝置藝術；於阿姆斯特丹的MOCO Museum所舉辦的「Connecting Time」展覽；為adidas Originals設計的FUTURECRAFT 4D聯乘鞋款，以上創作單位都同樣贏得藝術與時尚兩個界別的掌聲。Daniel被堪稱為當代具影響力的藝術家之一，冠上這個銜頭實在是當之無愧吧。
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