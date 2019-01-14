【無色勝有色】美國色盲藝術家　除了灰調的風化藝術，還有……

不了解色盲的世界是如何，或者就只有黑、白、灰三色吧。如果自小便決意要成為一位藝術創作者，不過天生便注定沒有分辨色彩的能力，你又會否繼續走上這條難免吃盡苦頭之創作路嗎？ 美國色盲藝術家Daniel Arsham猶如接過了問題，用上十八年的創作生涯，以及期間所創作過的每一件藝術品，來告知天下「色盲」也能夠成就自己。

這位來自於俄亥俄州克利夫蘭的美國藝術家Daniel Arsham，至2001年起便展開他的創作生涯，一直以來，他從不受空間與媒介規限其創作概念，由二維空間的繪晝企劃、走到三維空間的雕塑創作，再到四維空間的藝術表演，全難不倒他。

Daniel Arsham

《Fictional Archaeology》系列的其中一作品。（Daniel Arsham） 如果說到Daniel的代表作，不得不提他一系列與考古學息息相關的《Fictional Archaeology》，當中的雕塑作品以他最純熟及擅長的「風化」創作技巧作為主要手法，作品主題上更非常緊貼日常生活，如有相機、鞋、鋼琴、電話等。這系列作品除了希望讓大家窺探出Daniel如何將風化藝術發揮得淋漓盡致之外，更想借此講述有關這個考古系列的最新作品《Sand Circle》。

「Sand Circle」（Daniel Arsham） 《Sand Circle》有別於Daniel一般以石膏或火山灰而製成的風化作品，這個以木材、沙子、玻璃、空氣所創作而成的圓形雕塑，每當被轉動時，內裏的沙質礦物就會流動，產生獨特的圖案與風景，Daniel就設計分享：「內裏的衛星和太陽系外行星，定律上本也有它們的周期性特徵，正想利用這個特質，講述有關於時間對侵蝕與腐爛的想法。」他更坦言，粉色沙子實質上是由小石英碎片製成，而白色的沙子重量則比前者為輕，「因此每次也能夠以優美而緩慢的姿態往下傾瀉，而且沙子中的圖案也是來得獨一無二的。」粉紅色沙圈雕塑將於今天（1月14日，美國東部時間下午十二時）進行限量發售，產品只有五百枚。

當然，Daniel最近的新作並不單單《Sand Circle》受到廣泛矚目，就如名為《3018》完美石化的DELOREAN DMC-12跑車裝置藝術；於阿姆斯特丹的MOCO Museum所舉辦的「Connecting Time」展覽；為adidas Originals設計的FUTURECRAFT 4D聯乘鞋款，以上創作單位都同樣贏得藝術與時尚兩個界別的掌聲。Daniel被堪稱為當代具影響力的藝術家之一，冠上這個銜頭實在是當之無愧吧。

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