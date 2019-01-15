【無懼豬瘟】時裝大牌齊鬥「豬」　Gucci把《三隻小豬》融入時裝

每年農曆新年臨近，各大品牌都爭相推出各種與新春有關的產品，務求在市場上分一杯羹。今年亦不例外，各種新春廣告和產品陸續面世。

雖然近月非洲豬瘟來襲，各國對於豬都避諱三分，但農曆新年的來臨似乎為豬「一洗頹氣」，人氣直線上升，成為各種品牌的寵兒。無論是化妝品、手袋、名錶、波鞋抑或服飾，只要是你說出得的東西，幾乎都有豬的影子。豬予人的形象頗為多面向，既可理解為懶惰、 好食懶飛，又可解碼為可愛、有福氣。而當豬遇上「fat唇」，大多品牌都以可愛風去演繹。

（IG@gucci）

一向鍾情於文學藝術的Gucci創作總監Alessandro Michele把迪士尼卡通《三隻小豬》故事融入時裝，在手袋、鞋履、衣服上加上三隻小豬的圖案。更加找來了小豬當模特兒拍攝廣告，照片配上粉紅色的背景，實在少女心十足。除了粉紅，當然少不了代表喜慶的紅色，再配上小豬圖案。

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另一品牌Louis Vuitton繼十一月推出「貓系列」後，亦因應豬年推出各種豬的裝飾品，如鎖匙扣和頸鏈。以粉紅色配上品牌的Monogram圖案，拼砌出豬的形狀。還有一次過印上十二生肖圖案的頸巾，可以為擔憂產品會過時的顧客解除疑慮，不用等到十二年後再能再次使用商品。

而Bottega Veneta一系列的豬年飾品，既不用代表新年的紅色、亦不用令人聯想起豬的粉紅色，用上較少品牌選用橙紅色，推出各種產品。除了有豬形狀的配飾，還有以橙紅、酒紅為主色調的皮具產品。

不過，最「醒目」的品牌應該是Vetements，早前推出一系列十二生肖T恤，在衣服正面簡單直接地印上各個生肖的中文字，以後無論甚麼年都可以「翻撻」。

有推出豬年產品的品牌又豈只這些，數量之多恐怕難以盡列。不過，有內地網民取笑這是年度「虐畜」大賽，諷刺不少新春設計都不美觀。可是，「虐畜」與否、美觀與否，只要是名牌，相信仍有一大班人買，早前被指廣告照似鬼片先敗一仗的Burberry亦然。

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