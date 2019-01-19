【騙徒手法層出不窮】Dior馬鞍包只售2千元　齊件就等如「真」？

中國擁有抄襲設計的污名，不但經常明目張膽地複製其他品牌的設計與Logo，更把其事業發展為全國企業，從造假方面來看，中國可算是「風頭躉」！

假冒品黑色Dior馬鞍包，售價只需約$2000港元。（網上圖片）

近年，中國開始實施嚴厲措施打擊假冒行為，並於今年1月1日公佈一項新法律規定，禁止在線零售商銷售偽造商品，一但被發現，最高罰款200萬元人民幣。騙徒手法層出不窮，中國許多造假者不但沒有放棄，並且通過「更私人」的線上空間，來重塑他們的業務。這些騙子主要是透過微信、Instagram及不同社交平台，來販賣和推廣商品。然後，買家只需要通過「私人訊息」來完成訂購和支付，變相這一切的交易，都遊走在灰色地帶，從而躲避中國政府的追擊。

假Dior馬鞍包的細節。（網上圖片）

如今，在中國社交媒體之上，竟發現一款黑色Dior馬鞍包售價只需255美元（約$2,000港元）？這卻是正貨價錢3,250美元（約$25,500港元）的十分之一。如此低的價錢，難道真的有人相信是「正貨」嗎？雖則它看起來非常真實，更據稱有齊Dior紙盒、絲帶和保證書，加上只要一兩天即可送達家中。

這款黑色Dior馬鞍包更備有保證書。（網上圖片）

另外，在社文平台上，造假者經常張貼產品的圖片，卻沒有說明它是真是假的，一切都是靠自己判斷。老實說，那些IG商店售賣的奢侈品，有些可能根本用肉眼分別不了，也查證不到它是真是假，何必為了節省少許金錢，來換上用假貨的嫌疑呢？這些假冒者利用全球社交網絡不斷擴大市場，導致假貨遍佈全球。據研究公司Frontier Economics指出，全球假冒產品於2013年的461億美元，估計到2022年將達至991億美元，其中包括奢侈品、消費品和藥品等。

阿里巴巴（The Fashion Law）

2015年，Kering集團旗下的Gucci和Saint Laurent，起訴阿里巴巴出售假冒產品。兩年後，他們放棄訴訟，並與阿里巴巴成立一個工作小組，聨手合作打擊假冒品。與此同時，阿里巴巴則表示，正在努力擺脫旗艦電子商務的假冒情況。

試想想，這些政策、工作小組，一時之間真的能夠有效打擊中國假冒業務嗎？答案我們心中有數。

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