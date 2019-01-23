【PORTER TANKER 35周年】重製元祖款式　皮包骨Be@rbrick最過癮

近數個月來PORTER可謂在潮流世界掀起滿城風雨，先是它們授權藤原浩親自監修的HEAD PORTER，宣告將會於今年8月結業，叫人可惜，及至早前米蘭時裝周，PORTER又殺大家一個措手不及，竟然與意大利頂尖品牌FENDI合作，推出手袋，引來高度注目。而來到今個星期，這日本國民品牌又迎來另一個重磅企劃，就是將會為旗下最知名的包袋系列——TANKER，慶祝35周年生日，重製元祖版軍綠色Sage Green手袋外，就連MEDICOM TOY和adidas也鼎力支持，推出聯乘系列。

TANKER 35周年別注系列，以元祖Sage Green作主色，當時的拉鍊頭及金屬配件塗層，也一律依照舊版來復刻。

特殊拉鍊頭細節是今次TANKER 35周年系列的標記。

作為PORTER銷售額最高的款式，TANKER堪稱品牌的代名詞，見TANKER如見PORTER也！系列由吉田克幸於1983年創製，從美國空軍MA-1夾克中涉取靈感，特別之處是採用了三層式構造布料理念製作，外層尼龍斜紋布；中層聚酯棉以及內層NYLON TAFFETA，不但防水及耐磨程度極佳，亦輕巧舒適，加上「外面軍綠色；內面鮮橙色」的MA-1原理配色極之搶眼，歷盡數十年不衰。

而雖然這35年間，TANKER推出過不同色系的版本，但最經典者，還是首推名為Sage Green的軍綠色版本（品牌精益求精到連軍綠色也有不同的版本，Sage Green正是最元祖的一個），因此今次35周年別注系列，就開宗名義地向Sage Green作致敬，將這種具古着風味色澤注入50多種包袋之中，並一律復刻了當時的拉鍊頭及金屬配件塗層，確保原汁原味，最適合凡事都偏愛講究歷史、考究細節位的品味之士。

PORTER x adidas Originals Stan Smith SAGE GREEN別注。

除自家製作外，吉田株式会社也邀請了adidas及MEDICOM TOY這兩大單位，以TANKER Sage Green為題材創作聯乘單品。adidas方面，繼2015年為PORTER 80週年慶生而推出合作版Navy色之後，今次亦再接再厲地以Stan Smith為主題，換上軍綠配色，鞋頭部份亦以PORTER專屬SAGE GREEN尼龍斜紋布打造，以鞋舌的頭像圖案則設計成PORTER行李伕的形象，別具心思。

Be@rbrick 400%。

Be@rbrick 1000%。

至於MEDICOM TOY的聯乘Be@rbrick 400%及1000%就更加搞鬼，事關採用了「皮包骨」的特殊形式製造，先在玩具熊的外部包裹着一層TANKERSage Green尼龍保護套，然而透過背部的接鏈打開，就會發現Be@rbrick的真實骨幹部份，乃是以橙色塑膠材質製造，意境有如一隻橙色小熊穿着一件軍綠色Overall連身服一樣，造工精緻不在講，Be@rbrick內橙外綠的配色，也明顯地是向TANKER系列作致敬，別具深意，絕非坊間那些將兩個品牌Logo聯合印在一起，就稱作Collaboration的無聊玩意。

側面設計。

作品最特別之處，乃是採用了「皮包骨」的特殊形式製造，先在玩具熊的外部包裹着一層TANKER Sage Green尼龍保護套，然而透過背部的接鏈打開，就會發現Be@rbrick的真實骨幹部份。

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）反應熱烈！加推至1月23日！https://heart.hk01.com/zh/project/10076